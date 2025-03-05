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中國2025年軍費增幅7.2% 總預算達8兆元

2025/3/5 11:07（3/5 11:43 更新）
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圖為中國陸軍進行實彈射擊演練。（中新社）
圖為中國陸軍進行實彈射擊演練。（中新社）
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（中央社記者謝怡璇北京5日電）中國政府今天公布，今年編列軍費預算為人民幣1兆7846.65億元（約新台幣8兆元），年增7.2%，增幅與前兩年持平，同為近年最高。

中國第14屆全國人大三次會議今天上午正式開幕，根據中國財政部提出的2025年中央和地方預算草案報告，官方編列的2025年國防支出為人民幣1兆7846.65億元，年增7.2%，增幅與前兩年相同，同為近年最高。

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這份預算報告草案稱，支持國防、外交和政法工作，深入貫徹習近平強軍思想，強化財力和政策保障，推進國防和軍隊現代化建設，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，促進新時代強軍事業不斷向前發展。支持做好退役軍人安置、就業等工作，繼續提高優撫對象撫恤和生活補助標準。

對照2020年到2024年，中國編列的國防支出年增率分別為6.6%、6.8%、7.1%、7.2%、7.2%。（編輯：廖文綺）1140305

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