中國兩會涉台 學者：習近平講話與反分裂法為關鍵字

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（中央社記者李雅雯台北5日電）中國政府工作報告拋涉台內容。學者剖析，描述強化促融促統；不過對台政策不是政府工作報告核心，兩會期間可關注中國領導人習近平涉台談話與後續反分裂國家法20週年等周邊。

中國全國政協、人大會議（兩會）於4、5日相繼開幕。中國國務院總理李強今天上午於人大會議開幕式上進行政府工作報告，涉台內容以128字呈現，提到「堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉」、「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳5日對中央社剖析，中國政府工作報告涉台內容與去年是大同小異、90%以上重疊度，今年有較強化促融促統部分，談及促進兩岸經濟交流除了有應對美中貿易科技戰意涵外，也希望強化持續弱化的兩岸經貿。

張五岳強調，歷次中國政府工作報告從來不會呈現重大對台政策，這本來就不是展現對台政策主要場域；中國兩會期間關注涉台議題，該注意習近平是否有涉台相關發言，以及適逢反分裂國家法20週年，後續是否有相關紀念或座談活動。

張五岳提到，在今年兩會期間，習近平可能發表涉台談話會在下團組的時候；另也可關注兩會閉幕後，在習近平與美國總統川普（Donald Trump）未來有可能會晤的情況下，北京如何表達涉台議題，這才是關鍵點。

「北京有沒有舉辦反分裂國家法20週年紀念活動有其意義」，張五岳說，反分裂國家法15週年座談是由時任全國人大常委會委員長栗戰書發表談話，倘若20週年也有座談紀念活動，座談上由習近平發言，將代表更加強烈的對台訊號。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛對中央社指出，涉台議題從來不是中國兩會的重點，兩會主要聚焦於經濟、社會等內政問題討論；這次中國政府工作報告涉台內容僅是把過往中共對台政策「老調重彈」。

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王智盛提到，中國兩會召開前的對台工作會議為更重要的涉台觀察點。他說，全國政協主席王滬寧於對台工作會議中強調「6要」，包括「要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件」，顯見今年對台工作重心一定有招手台青。

王智盛提醒，從對台工作會議到兩會涉台內容，中共對台政策看起來有「少說多做」味道，對於這樣子的態度，台灣恐得更加小心，必須更加注意中共對台採取片面的、無預警的政治導向作為施壓台灣。（編輯：呂佳蓉）1140305