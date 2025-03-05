擴大內需成中國政府首要任務 想方設法提振消費

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（中央社記者張淑伶上海5日電）為擺脫經濟泥淖，中國政府工作今年首重大力提振消費和擴大內需。從有限度提高福利到強調穩定房市，官方盼以不同方式提振民眾收入或創造財富效應。政策效果有待驗證。

當前中國在國際經貿上面臨美國關稅戰升級壓力，加上過去幾年全球供應鏈重塑，外需不確定的情況下，盡快擴大內需成了中國經濟最重要的「自救」方案之一，由此也可緩解一部分產能過剩的問題。

中國國務院總理李強今天在14屆全國人大三次會議上做政府工作報告，列出2025年10大政府工作任務，第一項便是「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」。報告並明確指出，要「加快補上內需特別是消費短板（不足），使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨」。

根據政府工作報告，相關做法包括：多管道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負，完善勞動者工資正常增長機制。安排超長期特別國債人民幣3000億元（約新台幣1兆3500億元）支持消費品以舊換新。加快數位、綠色、智慧等新型消費發展。

此外，還包括落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力。完善免稅店政策，推動擴大入境消費。深化國際消費中心城市建設，健全縣域商業體系。完善全口徑消費統計制度。強化消費者權益保護，營造安全放心消費環境。

在福利方面，李強表示，今年城鄉居民基礎養老金最低標準要再提高20元，適當提高退休人員基本養老金。發放育兒補貼，增加普惠托育服務供給。居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高30元和5元。

今年的報告還強調，要更大力度促進樓市股市健康發展、持續用力推動房地產市場止跌回穩。

復旦大學經濟學院院長張軍在兩會前接受時代週報採訪時說，今年穩定樓市非常重要。房地產市場不穩定導致財富效應大幅度下降。因此要穩住樓市，才能發揮家庭財富效應，更好地促進消費支出。

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今年中國的通貨膨脹目標由過去的3%下調為2%左右，但實際上去年只有0.2%。

張軍表示，這個目標可以努力實現。如果市場預期出現通縮，大家就不敢花錢，無論是企業還是家庭都會減少開支。適度通脹有必要。他認為宏觀政策可以圍繞這個2%展開。首先貨幣政策要關注2%，所有刺激需求的政策都會有助於物價上漲。（編輯：呂佳蓉）1140305