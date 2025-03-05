中國兩會涉台內容 中國學者：各省將推交流措施

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（中央社記者謝怡璇北京5日電）中國政府工作報告今年涉台內容，新增「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」。上海東亞研究所副所長包承柯分析，預計未來各個省市及國台辦還會頒布更詳細推動交流的制度性措施，將是中國大陸推進兩岸交流的重要方向。

中國第14屆全國人大三次會議今天上午開幕，中國國務院總理李強今天在人民大會堂做政府工作報告，涉台內容除了維持堅持一個中國原則和 「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展等基本論調，今年還新增「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」。

對此，上海東亞研究所副所長包承柯分析，現在兩岸在經濟、文化的交流都在進行，但這邊特別強調在制度上的交流，是要構建起在制度、政策上的安排，不久前福建頒布對於兩岸交流制度性安排的對台17條措施，認為在政府工作報告發布後，各個省市及國台辦還會頒布更詳細、明確推動經濟文化交流的制度性措施，包括在交通、稅務、旅遊等方面，這將是中國大陸推進兩岸交流的重要方向。

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包承柯說明，中國大陸更多地希望台商來中國大陸投資建廠發展，將中國大陸的經濟、社會發展的紅利提供給台灣民眾，也可能在針對台商、台企，或台青有更多的合作制度或政策。

2025年政府工作報告涉台部分提到，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業」。（編輯：呂佳蓉）1140305