中國兩會涉台 學者：美中關係未定台海先按暫停鍵

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（中央社記者李雅雯台北6日電）中國政府工作報告拋涉台內容，學者剖析，內容多為延續性，可說是「該談都談、行禮如儀」；美中關係在中共對台政策是上位概念，目前美中關係未定下，中共對台先按下暫停鍵。

政治大學國際關係研究中心6日召開「2025年中共全國兩會座談會」，多名專家學者與會。

中國國務院總理李強5日上午於人大會議開幕式上進行政府工作報告，涉台內容以128字呈現，提到「堅持一個中國原則和九二共識」、「堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉」、「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」等字句。

政治大學東亞研究所特聘教授寇健文表示，中國政府工作報告不若黨的政治報告具有強烈指導性，涉台內容占比為較小一塊。從這份報告可以了解，對台重點是在既有方向上繼續往前推進，「推進」是個關鍵字。

他說，中共對台政策目標是「祖國完全統一」，這不同於「祖國統一」，北京想要的統一狀況是讓台灣成為港版國安法通過後的香港；不是1997年回歸時候的香港。中共大談「兩岸融合」，不過做法實為「單邊吸納」，招手台灣民眾到對岸找工作、就學。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢直言，美中關係在中共對台政策是一個上位概念，目前在美中關係未定情況下，中共對台先按下暫停鍵；中國政府工作報告涉台內容從「一中原則」談到「反獨促融」，幾乎是一個「該談都談、行禮如儀」過程。

王信賢提到，中國政府工作報告涉台段落將「堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉」放在「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」前，過往多會先談融合部分，2025年對台工作會議新聞內容段落順序也採取同樣作法，該部分值得注意。

「很多人很關心，今年是反分裂國家法20週年，到底會不會有紀念活動」，王信賢說，北京在15週年時有擴大紀念，今年則是到目前為止還沒有任何消息出來，推估這也與美中關係未定有關，中共目前對台是先按下暫停鍵。

王信賢認為，美國總統川普（Donald Trump）展開任期後，地緣政治討論重心從加拿大、格陵蘭到北約、中東、烏克蘭，正在慢慢地往東亞推進；如果將有更大的地緣政治變數，對於北京來說，擴大紀念反分裂國家法20週年確實沒有太大必要。

「如果要紀念的話，我想有兩個看點」，王信賢說，一個是由誰主持；另一個是怎麼執行反分裂國家法。若由全國人大委員長趙樂際主持，這是「均標」；若由副委員長李鴻忠主持，這是「底標」，往上則是全國政協主席王滬寧或最高領導人習近平主持。

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王信賢坦言，若是由習近平主持，他勢必會拋出新論述；不過這個可能性不高，「因為（對台）已經按下暫停鍵，到底要出來講什麼；如果講得不夠新的話，那出來的意義是什麼」。

王信賢提到，倘若有紀念活動，還可關注如何執行反分裂國家法；其實中共去年通過「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）後，反分裂國家法的施行細則推出已經沒有必要性了，懲獨22條是施行細則變相版。（編輯：陳鎧妤）1140306