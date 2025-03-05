就業問題成兩會焦點之一 凸顯中國求職越來越難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國兩會正在進行，國務院總理李強在政府工作報告中強調，要以更大力道穩定和擴大就業；另有人大代表建議建立靈活就業人員社保繳納動態調整機制，保障權益。分析指出，兩會聚焦就業問題顯示中國今年將面對「最難就業年」。

中國第14屆全國人大三次會議今天上午正式開幕，李強進行政府工作報告的時候表示，要以更大力度穩定和擴大就業，實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計畫、支持勞動密集型產業吸納和穩定就業，並要拓寬大學畢業生等青年就業、創業管道，並且加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障，推進擴大職業傷害保障試點。

此外，有全國人大代表提案針對靈活就業人員社保繳納建立動態調整機制，或取部分險種的社保參保限制。

英國廣播公司（BBC）中文網報導指出，就業問題成為兩會聚焦的焦點之一，再次顯示今年中國的求職者將面臨比去年更加嚴峻的「最難就業年」。

報導指出，受到中美貿易戰與疫情影響，中國經濟形勢連年低迷，直接影響到就業。「兩會」結束後不久就是畢業季，根據中國教育部預測，2025年春夏之交，將有1222萬名大學生畢業進入社會。中國去年的大學畢業生達到1179萬，當時已被公認為「史上最難就業季」。和去年相比還要迎來更多畢業生的2025年就業情況只會更加困難。

在過去兩年裡，中國知名大學生做餐飲服務生、擺地攤、送外送的新聞層出不窮，「全職兒女」這樣用以掩蓋高失業率的新名詞也成為中國社會的流行詞，待業在家的年輕人被粉飾為「全職陪伴父母」，用以降低社會矛盾。此外，包括中國傳媒大學在內的部分中國知名院校開始鼓吹「靈活就業」，藉此來讓數據亮眼。

「靈活就業人員」是用於形容沒有固定或穩定工作，從事像是自媒體、外送員等工作彈性較高的新職業。由於工作不穩定，大部分這類的職業並沒有參加社會保險服務。

一名2023年自大學畢業的受訪者在報導中指出，過去找工作依賴校招或春招、秋招，當時畢業的時候沒有工作，學校的輔導員要求開設抖音帳號，接著在畢業去向上寫了「靈活就業」，「一個帳號我就成了有工作的人，沒工資也沒關係」。在畢業後的兩年內，她換了兩份工作，但都不滿意，如今仍然是待業狀態。

工作難尋，騰訊、網易等知名網路企業也被要求負擔更大的責任。

透過 Google News 追蹤中央社

報導提到，騰訊在近期一場招聘實習生的官方直播中表示，今年將開出7000個實習名額，為歷年新高，而且實習生留用轉正的機率很大，「實習生的留用率連年走高，去年平均達到了60%以上」。

然而，在先實習再工作的趨勢之下，壓力自然也蔓延到了找實習上。一名上海交通大學的應屆畢業生在報導中說，以前大家會在校內資訊平台上找對象、約會、聊八卦，「現在只會看到數不盡的找實習和求面試經驗的貼文」。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140305