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AI引發中國文科生焦慮 爆款文章1分鐘就寫成

2025/2/23 17:08
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（中央社記者張淑伶上海23日電）當前人工智慧（AI）模型開發方興未艾，DeepSeek更帶動各家產品加快競爭腳步。不過，文科生「技能被AI取代」的焦慮正在中國社會蔓延，已有人感受到工作被搶的緊迫感。

包括北京、深圳在內，中國多地的政務服務系統陸續接入DeepSeek。目前較多的應用是為公務員公文寫作、便民視窗服務、政策解讀等。除了「AI公務員」，也有越來越多以整理文字訊息為主的工作，面臨來自AI的競爭。

李小姐2023年曾經在上海兼職做過一家線上藝術書店的編輯助理，負責整理網上關於一本書的介紹，然後寫成一篇文章在書店的微信公眾號發出，文章末尾會連向書籍銷售的鏈接，簡單來說就是「透過寫文章來賣書」。

這份工作每天酬勞是人民幣60元（約新台幣270元），要發兩篇文章，每篇文章要耗費至少一小時完成。在工作8個月後，她感覺「寫不動了」，銷售額上不去，微薄的薪資也養不活自己，因此辭職去深造。

她告訴中央社記者，前老闆2月中旬開始使用DeepSeek的AI產品寫出對書籍的介紹，沒想到就寫出了「10萬＋」的閱讀量。在中國大陸，「10萬+」代表一篇文章至少有10萬人次的點閱，也就是非常熱門的「爆款文章」。而AI寫這樣一篇文章只要1分鐘，人工排版、配圖再花20分鐘。

當前老闆告訴她這個消息，李小姐說：「反正我是受傷了，我不僅價值感低，還感覺被人身攻擊了。」幾年前從上海某大學文科畢業後，她一路找工作都不是太順利，除了中國本身就業情勢不佳外，現在還要面對AI競爭，「讓我覺得這個文字寫作的天賦一文不值」。

不過，從前老闆與李小姐的微信對話來看，這篇文章儘管有異常高的點閱率，卻幾乎沒有帶動銷售。

李小姐認為，她跟AI的區別在於，她了解這家線上書店的用戶，會為心目中的讀者來調整內容。此外，她也會將文章發布在其朋友圈，接觸到目標用戶。AI也可能了解客戶，但還需要時間「相處」。

從中國的搜尋網站百度查找「AI」和「文科生」關鍵字，可以看到許多探討「文科生該怎麼辦」的自媒體文章。

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揚子晚報日前報導，南京大學文學院教授苗懷明撰文說，以DeepSeek來看，他認為AI的寫作能力是「一個普通本科生（大學生）的水平」，對專業研究者來說，還遠沒有達到威脅的程度。

他表示，AI對文科的衝擊還沒有那麼嚴重，但相關憂慮有道理。「如果文科的一些專業和領域如果只有技術操作層面的東西，缺少個性和深度等創造性的含量，它真的會被AI替代。」他認為AI的存在將促進文科擺脫平庸，向更加有深度、更有創造性的方向發展。（編輯：周慧盈）1140223

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