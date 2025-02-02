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經濟疲弱難找工作 中國失業工人回到老家不知所措

2025/2/2 13:36（2/2 14:01 更新）
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2025年中國「春運」期間，不少民眾提著或背著大件行李前往火車站搭車返鄉，其中包括圖左及圖中背著大件行李，前往北京西站搭車的農民工夫婦。中央社記者邱國強北京攝 114年2月2日
2025年中國「春運」期間，不少民眾提著或背著大件行李前往火車站搭車返鄉，其中包括圖左及圖中背著大件行李，前往北京西站搭車的農民工夫婦。中央社記者邱國強北京攝 114年2月2日
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（中央社記者邱國強北京2日電）近半年來，不少到中國各大火車站搭車的民眾發現，拎著行李返回鄉下老家的人比平時多了許多。反倒是1月中開賣的春運火車票，餘票比往年要多，車站也不像往年擁擠。原來，他們不少人因為失業，新工作又久尋未著，只好提前返鄉。

那麼，這麼多來自農村及內陸四、五線城市的中國民眾，他們早早回到農村及小城的老家，都在做什麼呢？回到老家，就有事可做了嗎？有的人，還是會設法尋找比城市更難找的工作；但更多的人，則在家無所事事，拿著手機不是刷抖音，就是打遊戲，或是打牌喝悶酒，過得不知所措。

老家在河北省南部某縣農村的老馬，原本是北京市朝陽區一家飯館的廚師。近25年前他高中畢業，先在省會石家莊的餐廳裡當學徒，沒幾年就當上廚師。但他和其他農村小伙子一樣，隻身北漂，待過北京大小飯館及各種等級的餐廳。20幾年來，也混成了飯館裡的大廚，收入還算不錯。

然而，2024年是老馬廚師生涯的轉捩點。5、6月間，他工作的家常飯館生意銳減而關門，老馬只好一家家地另找廚師工作。沒想到，早年跳槽經驗豐富的他，找了許多家飯館和餐廳，都沒有廚師職缺，而這些飯館和餐廳，生意更是搖搖欲墜。

到了10月底，老馬和今年碩士畢業，和他一樣幾個月找不到工作的姪子，一同回到老家。好不容易，這對叔姪在鎮上的小飯館找到廚師和服務生的工作。但不到半個月，小飯館也關門大吉了。

老馬無奈地告訴記者，去年以來，像他一樣懷著失望心情回到鄉下老家的失業農村人，真的很多。在老家的小鎮上，往年春節時分才會出現的打工人面孔，這大半年多了起來。在他短暫擔任廚師的半個月裡，一些回鄉的打工人不時會到店裡，點個人民幣10元出頭的蓋飯埋著頭吃。有些人晚餐則可能再叫瓶啤酒，喝起悶酒。

「都找不到工作，年頭難呀」。老馬感嘆地說，先前一些打工人回到老家，說到自己失業時還會覺得不好意思，有人甚至不敢出門，只能躲在家裡。如今，失業的人多了，回老家的人也多了，人一多，失業就沒什麼不好意思的了。

和其他回到老家待業的人比起來，老馬算是比較積極的了。直到現在，老馬還是一直想辦法，在老家鄰近幾個鎮上、幾個縣城乃至市裡，甚至省會石家莊及隔壁河南省的幾個縣城，找找有沒有廚師的工作。結果，廚師缺少得可憐，離家都太遠且薪水太低，通勤太費時，租房子又划不來，只好放棄。

老馬說，和他一樣積極找工作或設法做點小生意的返鄉人，包括農民工在內，還是不少，但在中國當下的經濟環境下，絕大多數難以如願。畢竟，農村和小城市工作機會更少，更別提城市裡的送外賣或開網約車了，「根本接不到幾張單子」。

另一位去年11月回到安徽老家待業的「80後」小李，在北京求職時已經碰了不少壁，「專門碰壁，我都快成壁虎了」。

小李說，自己見到老家不少「60後」、「70後」的農民工老大爺，閒在家裡沒事幹，成天刷抖音和小紅書，要不就抽悶菸喝悶酒，找到牌友就偶爾「鬥地主」或打牌。有時一言不合，甚至就動起粗來。看上去，都像是在混日子，但這些老大爺心裡和他這個中年人一樣，其實既無奈，更有些不知所措。

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小李提醒記者，事實上，老家在農村的中青壯年人，提前回鄉的是不少，但選擇繼續窩在城裡的，也不在少數。他們仍不願放棄城市裡相對「多那麼一點」的工作。但更實際的考量是，返鄉要花錢買票、要準備禮物和紅包比留在城裡花費更多，於是，這些人乾脆就不返鄉了。

原來，這就是這半年來，中國返鄉的遊子比平常多，過年前「春運」返鄉者比往年少的主因。春天終將到來，但他們不管留在鄉下還是返回城市，經濟上的春天何時能到來，恐怕還得再等等。（編輯：陳鎧妤）1140202

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中國經濟疲軟造成消費降級，外食者逐漸減少且消費金額下降，導致這兩年大城市及小縣城不少餐廳倒閉。圖為北京市東城區一家關門上鎖的家常菜餐廳，門上貼著「旺舖出租」四個字。中央社記者邱國強北京攝 114年2月2日
中國經濟疲軟造成消費降級，外食者逐漸減少且消費金額下降，導致這兩年大城市及小縣城不少餐廳倒閉。圖為北京市東城區一家關門上鎖的家常菜餐廳，門上貼著「旺舖出租」四個字。中央社記者邱國強北京攝 114年2月2日
2025年中國「春運」期間，不少中國民眾提著或背著大件行李前往火車站搭車返鄉。但民眾同時發現，近半年來返鄉的人比平時多，反倒是1月以來的返人潮不像往年擁擠。圖為北京西站搭車返鄉的旅客們。中央社記者邱國強北京攝 114年2月2日
2025年中國「春運」期間，不少中國民眾提著或背著大件行李前往火車站搭車返鄉。但民眾同時發現，近半年來返鄉的人比平時多，反倒是1月以來的返人潮不像往年擁擠。圖為北京西站搭車返鄉的旅客們。中央社記者邱國強北京攝 114年2月2日
中國經濟疲軟造成消費降級，不少店家因此關門歇業。圖為北京市東城區一家關門的彩票（彩券）行，門上貼著出租告示。中央社記者邱國強北京攝 114年2月2日
中國經濟疲軟造成消費降級，不少店家因此關門歇業。圖為北京市東城區一家關門的彩票（彩券）行，門上貼著出租告示。中央社記者邱國強北京攝 114年2月2日
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