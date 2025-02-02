加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
泰晤士報專訪 蔡英文：川普首任台美溝通強健頻繁明確
首頁 / 兩岸

潤到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

2025/2/2 10:54（2/2 11:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
小五在歷經2022年上海封城後決定「潤」（指到海外安全的地方）到加拿大。他曾經月薪人民幣2.7萬元，2025年1月開始重新適應海外學生生活，住在簡樸的宿舍裡，盼畢業後留在加拿大工作與生活。（受訪者提供）中央社記者張淑伶台北傳真 114年2月2日
小五在歷經2022年上海封城後決定「潤」（指到海外安全的地方）到加拿大。他曾經月薪人民幣2.7萬元，2025年1月開始重新適應海外學生生活，住在簡樸的宿舍裡，盼畢業後留在加拿大工作與生活。（受訪者提供）中央社記者張淑伶台北傳真 114年2月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶台北2日電）疫情後，許多中國人對國家社會失望，有了「潤」出國的念頭。但是等在他們面前的，往往是寂寞與不便的新環境。一名放下高薪到加拿大的上海白領說，與預期落差很大，但自己沒有後路，會努力展開新生活。

小五（化名）來自山西省運城，在上海讀書、工作了15年，從電話行銷做起，疫情被裁員前，在一家與人工智慧（AI）相關的公司工作，月薪已經有人民幣2.7萬元（下同，約新台幣12萬元），年薪15個月。

在他心目中，上海是中國最好的城市，因為這是一個努力就會有回報的地方，不像小城市是「關係型社會」，工作和生活都得靠關係才能過得好。然而，2022年因為COVID-19疫情上海封城兩個月（有些社區前後更歷經3個月封控）後，上海在他心中已經一落千丈，「儘管在國內也還是最好的」。

封城經歷是小五想「潤」（「潤」字漢語拼音run的諧音，指移民海外）的導火線。2023年3月，他花了3個月找到工作，已經感到中國就業市場大不如前。當時投了30幾家公司後只有一家國企回應給應聘條件，加上福利補貼後每月約有2萬元，他決定要為離開中國存點錢，目標是50萬元。

小五將出國計畫付諸行動。2023下半年他開始上網研究一些學校的資料，2024年初報名補習班的雅思（IELTS）課程，7月底考完雅思英語後就找仲介代辦，9月拿到學校入學許可，10月底提出辭呈，12月下旬來到加拿大，2025年1月開始上課。

小五算是趕上了加拿大這一波移民寬鬆政策的末班車，去年申請到的學生簽證還附帶畢業後3年的工作簽，為長期留在國外奠定基礎。如今加拿大一直在縮緊移民政策，移民問題也是總理杜魯道（Justin Trudeau）聲望下跌的原因之一。

然而，從上海這樣繁華便利的城市來到加拿大社區式的簡樸生活環境，小五說自己「落差還是挺大的」。他的第一印象是有點冷、不太方便，小超市的商品選擇不是那麼多；宿舍幾乎可用家徒四壁形容，而且燈光晦暗，「進門那一刻，想扭頭就走。」

出國前，他和記者曾相約咖啡館，一杯杯70、80元的精品咖啡請客下來，眉頭都不皺一下。現在花錢得省，也無法再給家裡生活費，去超市買東西都會看價格，「價格是第一位」。

小五出國時已經36歲，人到中年在異鄉重新開始，代價還包括割捨一段近4年的感情。由於對方不願意出國，分手是必然，離開中國前半年，兩人幾乎就不太會分享心事了。

是否對出國決定感到後悔？小五說，很少後悔，更多的感受是難受、不舒服。但他現在會盡量找人說話，隨著課程展開，日子也會變得充實。「加拿大也有好的啊」，他分享自己觀察到此地社會文化的細節、人性化的設計、對殘障者的友好等，都與中國有很多不同。

google news透過 Google News追蹤中央社

疫情之後，更多中國人想方設法到海外。他們當中有些是以非法方式「走線」到海外，再尋求庇護。人權組織「保護衛士」引用聯合國難民署數據指出，預計2024年中國尋求庇護者人數達17.6萬餘人，不但創歷史新高，且較疫情前的2019年大增169%。

上海中產則多是以正規的申請留學方式出國，和「走線者」類似的是，多數人的目標都是在海外取得長期居留的身分。小五說，不像有些人是家裡有房產，他已經All in（全部投入），就會逼自己無論如何都要在海外生存下來。（編輯：陳鎧妤）1140202

#上海
#中國
#中國人
#加拿大
#聯合國難民署
#杜魯道
小五在歷經封城後離開生活了15年的上海，36歲才到加拿大重新開始。他不諱言，離開上海便利的環境到加拿大過安靜簡樸的生活，需要很多調適。圖為他從就讀的漢博學院（Humber College）圖書館往外看出去的景色。（受訪者提供）中央社記者張淑伶台北傳真 114年2月2日
小五在歷經封城後離開生活了15年的上海，36歲才到加拿大重新開始。他不諱言，離開上海便利的環境到加拿大過安靜簡樸的生活，需要很多調適。圖為他從就讀的漢博學院（Humber College）圖書館往外看出去的景色。（受訪者提供）中央社記者張淑伶台北傳真 114年2月2日
小五在歷經上海封城後決定離開中國，有計劃地存錢、考試，申請到加拿大漢博學院（Humber College）就讀，希望未來留在加國工作、居住。（受訪者提供）中央社記者張淑伶台北傳真 114年2月2日
小五在歷經上海封城後決定離開中國，有計劃地存錢、考試，申請到加拿大漢博學院（Humber College）就讀，希望未來留在加國工作、居住。（受訪者提供）中央社記者張淑伶台北傳真 114年2月2日
杜魯道
川普關稅期限逼近 加拿大官員：美國2/4開始徵收關稅川普：預計2月1日對加拿大墨西哥徵收25%關稅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：