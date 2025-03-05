中國軍費預算年增7.2% 學者：軍演頻率不會降

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（中央社記者李雅雯台北5日電）中國政府今天發布，今年度軍費預算達人民幣1兆7846.65億元（約新台幣8兆元），年增率7.2%。學者認為，可研判軍演頻率不會低於去年，軍費維持年年成長與北京擴張主義有關。

中國全國政協、人大會議（兩會）於4、5日相繼開幕。中國國務院總理李強今天上午於人大會議開幕式上進行政府工作報告；2025年中央與地方預算草案報告也對外揭露，軍費預算年增率7.2%。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑5日對中央社解析，中國軍費保持年年成長態勢，一個原因在於提高軍隊待遇，這是強調「先軍政治」的表現，對於中共來說，儘管是黨去指揮軍隊，不過其也沒有忘記「槍桿子裡出政權」。

林穎佑提到，解放軍出海演訓等軍事行動愈來愈多，這些都要花錢，提高軍隊待遇也是為了給軍人信心；今年度軍費預算年增率7.2%，可以研判今年度軍演頻率不會低於去年，不然沒有必要準備那麼多錢。

林穎佑認為，軍費提升意味著中共持續加大軍事投資力道，台灣很難去與中國進行軍備競賽，對於中國周邊國家來說，會更需要彼此進行合作以應對中國在軍事上的加大投資。

台灣大學政治學系副教授陳世民對中央社表示，中國軍費預算年增率高於其所設定年度經濟成長率5%，顯示出中國對於軍事投入積極性，這會讓周邊國家對於中國企圖感到憂慮，也使區域國家不得不陷入軍備競賽困境。

陳世民指出，軍費增幅保持高度正成長，這與北京擴張主義有關；中國經常宣揚這是防禦性國防政策、中國愛好和平，實際作為卻是持續對軍事加大挹注資源，引起周邊國家擔憂，中國必須為釀成區域政治不穩定、軍備競賽負起最大責任。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲對中央社剖析，軍費預算年增率高於年度經濟成長率，反映北京戰略腳步沒有變，持續發展、爭奪海上霸權；這也與美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）所言美中軍事力量失衡等憂慮相印證。

蘇紫雲提到，中國軍費預算增加除了著重於軍事科技突破外，不排除也投資於核彈頭增加，達到對外嚇阻效果，尤其是嚇阻可能協防台灣的國家；共軍致力於從陸權走向海權，台灣占據第一島鏈核心位置，這是中國亟欲掌握台海的根本原因。

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蘇紫雲強調，中國軍費預算達約新台幣8兆元，外界推估國防費用恐實際高於官方數字；應對這樣的鄰居，台灣可以合理地、正確地增加預算，投資在對的地方也可以達到成功地阻止中國發動戰爭的效果，「歷史上以小博大的案例非常多」。

「台灣軍事預算相應調整增加，不過這不是軍備競賽」，蘇紫雲認為，台灣增加國防預算有其必要性，這不是一場與中國的軍備競賽，這是確保台灣生存與生活的必要方式。（編輯：吳柏緯）1140305