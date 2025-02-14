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慕尼黑安全會議報告：中國多極化戰略加劇國際對立

2025/2/14 07:19（2/14 07:38 更新）
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慕尼黑安全會議14日登場。（圖取自x.com/MunSecConf）
慕尼黑安全會議14日登場。（圖取自x.com/MunSecConf）
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（中央社記者林尚縈柏林14日專電）慕尼黑安全會議今天登場，會前發布報告指出，中國正藉由倡導「多極化」的國際秩序，塑造全球南方代言人形象。分析認為，中國框架下的「多極化」更像是戰略性修辭，目的是強化自身權利，無益於實現公平的全球治理機制。

慕尼黑安全會議

慕尼黑安全會議

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。

在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。

與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。

會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。

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（MSC）14日至16日於巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）舉行，今年以「多極化」（Multipolarization）為主題，關注國際權力結構向多國分散的趨勢。

開幕前夕，論壇主辦方發布「2025年慕尼黑安全報告」，在討論中國的章節指出，將自己塑造成全球南方國家（Global South）代言人的中國，是當前最積極且具影響力的多極秩序倡導者。

報告首先引用中國外交部長王毅去年3月「多極化是人類社會發展的主流趨勢，但各方對它具體形式仍有不同看法」的發言，強調中國官方支持推動全球秩序「民主化」，希望讓更多發展中國家在國際事務中發揮影響力。

然而，報告認為，北京這種推動全球秩序民主及多極化的敘事，更像是一種「戰略性修辭」，真正目標是強化自身的權力，而非實現公平的全球治理機制。

報告舉中國與俄羅斯的密切合作為例，指俄烏戰爭爆發以來，中國已向侵略國俄羅斯提供約90億美元的「雙用途物資」（可同時用於商業與軍事的物資，如半導體、精密機械設備與化學材料），並協助俄國製造軍用無人機，與中國對外強調和平主張自相矛盾。

除了與俄羅斯的合作，中國在印太地區的軍事擴張也引發關注。報告指出，中國的造船能力已達美國230倍，部分軍事實力已超越美國。目前中國正積極擴充海軍，建造第4艘航空母艦，並計劃至2030年將核彈頭數量提升至超過1000枚。

與此同時，中國在台灣海峽與南海的軍事行動日趨激烈。去年10月，中國進行大規模軍演，模擬封鎖台灣港口與地面進攻；中菲也在南海多次爆發衝突，中國海警船更在一次對峙中衝撞菲律賓海軍補給船，被菲律賓政府形容是「極具侵略性的行動」。

報告警告，儘管中國試圖透過「多極化」敘事塑造新的全球秩序，其實際外交與軍事行動已導致國際社會的強烈反彈，澳洲、日本、南韓與菲律賓等國正加強國防投資，並深化與美國的安全合作，以提升區域防衛能力。

報告指出，若北京持續採取強硬立場，不僅會進一步削弱自身國際影響力，也可能加速西方國家的聯合圍堵，進一步推動全球對中國政策的調整。

分析強調，美國對中國政策已明顯轉向強硬，未來幾年的制裁與技術封鎖將進一步升級；歐盟也逐步加強對中國的經貿防禦，例如對中國電動車與綠能產業祭出反補貼調查與關稅，並可能在美國總統川普的壓力下進一步收緊對中政策。

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不過，報告也特別提醒，若川普政府持續削弱對盟友的承諾，北京可能趁勢填補美國的影響力真空，進一步推動中國框架下的「多極化」論述。

當前中國國內經濟正面臨多重挑戰，包括房地產危機、青年失業率攀升及外資撤離等問題。報告總結指出，中國內部的經濟狀況與美中對抗的外部壓力將相互影響，共同決定中國在未來國際秩序扮演的角色與影響力。（編輯：周永捷）1140214

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