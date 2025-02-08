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歐盟對美打「中國牌」 對中打「競爭牌」

2025/2/8 07:48（2/8 08:16 更新）
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歐盟與美、中的新三角關係，打出兩手「中國牌」對美國拉攏又示警，對中國則以經貿公平競爭、去風險化為核心。圖為歐盟執委會大樓在新屆期換上標舉團結的新海報。中央社記者田習如布魯塞爾攝 114年2月7日
歐盟與美、中的新三角關係，打出兩手「中國牌」對美國拉攏又示警，對中國則以經貿公平競爭、去風險化為核心。圖為歐盟執委會大樓在新屆期換上標舉團結的新海報。中央社記者田習如布魯塞爾攝 114年2月7日
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（中央社記者田習如布魯塞爾特稿）面對擅長「不按牌理出牌」的美國總統川普，歐盟主要因應策略就是打「中國牌」。這張牌有雙面可打，一開始，歐盟官員頻頻向美訴求共同抗中，但熱臉似乎貼到冷屁股，於是近來換打另一面，對中國送秋波。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）一向被歸類為歐盟圈內的對中鷹派，她在上一個5年任期推出主要針對中國的「去風險化」（de-risking）系列經濟安全政策，並對中國進口電動車加徵關稅，成為近年歐中最大貿易糾紛事件。

如今她邁入連任的下一個5年，先是在1月世界經濟論壇（WEF）演說中提到「有機會與中國深化關係，甚至在可能的情況下擴大貿易與投資連結」，繼之又在2月4日歐盟大使年會上加碼說與中國「能夠達成可能擴大貿易與投資連結的協議」。

她還說歐盟「有空間與中國建設性的交往，在彼此的共同利益上找到解決方案」。

這大概是近年來范德賴恩讓北京聽得最順耳的話了。不過，這話恐怕主要是說給美國聽。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）柏林分部資深研究員巴爾金（Noah Barkin）在最新專欄中透露，范德賴恩在世界經濟論壇的演說草稿本來對中國十分強硬，但後來改變調性，令部分歐盟外交官感到意外。

他還引述一位匿名歐盟執委會官員的說法，稱「這是給美國的信號，提醒他們可能失去歐洲。如果川普政府不在乎，歐洲可能會將華府視為比中國還大的威脅」。

其實歐盟官員自川普（Donald Trump）勝選以來，多次向美國釋放的信號是「聯美制中」，強調歐美可聯手共同面對中國對全球安全和民主體系的挑戰，並亟欲安排與川普團隊見面溝通。

但川普政府上任前後的這段時間，除了參加巴黎聖母院重建開幕時見了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、邀義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）出席他的就職典禮之外，遲未會見歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、執委會主席范德賴恩，連排程可能性都沒傳出消息。

甚至直到1月底，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）才與歐盟對外事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）通電話。這場新川普時代與歐盟總部最高外交層級的第一次接觸，排序顯然落後。

於是，歐盟從剛開始的一頭熱轉為冷靜。面對川普揚言祭出關稅，范德賴恩強調將堅決回應「不公平或霸道的攻擊」；面對美國最在乎的戰略對手中國，歐盟則玩起兩手策略。

歐盟的雙面「中國牌」在1月29日主管貿易政策執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）的談話中表現得最明白。

他出席歐洲議會（European Parliament）貿易委員會議時，一面說歐盟準備好與美國共同探索經濟安全的合作，「包括如何共同處理來自中國的非市場性政策及行為」，一面又說歐盟與中國有擴大貿易和投資連結的空間，亦即呼應前述范德賴恩在世界經濟論壇的新說法。

川普政府吃不吃歐盟這一套，尚未可知，不過北京會不會配合歐盟演一齣，自然也有自身盤算。畢竟歐盟對中國口頭雖放軟，拳頭倒仍握得硬。

例如，中方一直希望透過最低進口價格保證等方式，與歐盟協商交換免除對中國電動車加徵的反補貼關稅，但歐盟數月以來與中國談得有一搭沒一搭的；去年12月歐盟執委會新屆期上任以來，也發布報告指控中國醫療器材公共採購歧視外商、取消主要來自中國的網購小額進口商品免稅優惠。

范德賴恩7日率領新執委全員出訪上半年歐盟輪值主席國波蘭時，在記者會談到新任期的關鍵字「競爭力」，也不忘向中國再揮一拳。

她說，執委會在1月展開與歐盟本地汽車產業的戰略對話後，下一個戰略對話產業是鋼鐵，除了因為能源價格高漲帶來產業壓力，另一大衝擊則是來自中國的產能過剩。

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換言之，在對中經貿政策和行動上，歐盟仍延續上一任期定調的「去風險化」原則，加上這一任的核心主題：提升歐盟產業競爭力，兩個面向都會增添歐中緊張關係。

對美國打「中國牌」，對中國打「競爭牌」。川普執政開啟地緣政治大亂鬥的新局，歐盟能否在牌桌上得利，只能走一步算一步。（編輯：韋樞）1140208

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