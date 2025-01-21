歐盟主席范德賴恩：我們必將回應「第2次中國衝擊」

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（中央社記者田習如布魯塞爾21日專電）歐盟主席范德賴恩今年首場公開演講不忘對準中國，提到生產過剩恐將帶來「第2次中國衝擊」，而歐盟當然必須因應。她談及大環境並兩度以台灣為例，緊接在後開講的中國副總理丁薛祥則未脫稿回應她的叫陣。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在「世界經濟論壇」（WEF）年會分析世局變化，一方面世界如今仍比過去更連結，2000年以來全球貿易量幾乎翻倍，一個晶片在美國設計、在台灣運用歐洲的機器製造、在東南亞封裝、在中國組裝，已是日常。

但另一方面，去年全球貿易障礙以價值計算是過去的3倍，國際貿易機構掙扎著因應非市場經濟體以不同規則競爭的挑戰；供應鏈依賴不時被當成武器，如同俄羅斯用能源要脅歐洲；而連結人類的東西，例如在海裡的資訊電纜，則從波羅的海到台灣海峽都成為被破壞的標靶。

她表示，我們已進入一個地緣戰略嚴酷競爭的新時代。25年前中國加入世界貿易組織（WTO）時，中國向各國大增的出口被稱為「中國衝擊」（China shock），如今，有人正在談論第2次中國衝擊，歸因於中國政府資助下的生產過剩，「我們當然必須對此回應」。

范德賴恩強調，各國都在對中國的扭曲市場行為採取貿易防衛措施，包括全球南方國家，歐盟也是如此。在保持與中國對話往來的同時，歐盟也將持續經濟上對中國的去風險（de-risk）政策。

她相信北京更負責任的管理經濟失衡也符合中國長遠利益，今年是歐盟與中國建交50週年，她將此視為深化雙邊關係的機會，「在公平、互惠精神下，現在是時候尋求與中國更平衡的關係了」。

相較於范德賴恩直接點名美國、中國，坦言「全球強權之間的交往規則正在改變」，在她之後單場演講的中國國務院副總理丁薛祥則照講稿念完，未特別回應歐盟或點名任何國家，只強調「打貿易戰沒有贏家」。

值得注意的是，中國對俄羅斯的經濟和戰略支持，一直是俄烏戰爭以來歐盟對歐中關係的最大關切，范德賴恩今天未提此事，但丁薛祥則在談到國際熱點衝突上升時，強調中國主張「對話而不對抗，結伴而不結盟」，並說中國支持聯合國安全理事會（UNSC）維護全球安全的角色。

不過，烏克蘭申請加入歐盟和北大西洋公約組織（NATO）受到歐洲主要政府歡迎，中國與俄國「結伴」卻不要烏克蘭與西方「結盟」的說法，可能不會讓歐盟開心。

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更諷刺的是，2022年2月24日俄國全面侵烏，聯合國安理會次日提出譴責俄國、要求全面撤軍的決議案，遭到身為安理會常任理事國的俄羅斯動用否決權推翻，到3月2日多數國家才以聯合國大會不具約束力的決議通過譴責。

換言之，中國力挺由安理會維持世界和平，等於讓包括自身在內的5個常任理事國，在享有否決權之下可任意侵略他國。丁薛祥在國際舞台上和言悅色的強調「中國是負責任的大國」，「堅定維護以聯合國為核心的全球體系」，其實充滿了刺耳的弦外之音。（編輯：田瑞華）1140121