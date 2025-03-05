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中國公布2025年經濟成長率目標為5％左右

2025/3/5 09:32（3/5 09:58 更新）
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圖為人民大會堂外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝怡璇北京5日電）中國國務院總理李強今天宣布，今年的經濟成長預期目標為5%左右。赤字率擬按4%左右安排。

中國第14屆全國人大三次會議今天上午正式開幕，李強今天在人民大會堂做政府工作報告，發表以上宣布。

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李強表示，經濟增長預期目標為5%左右。

另外，李強提到，今年財政赤字率擬按4%左右安排，比上一年提高1個百分點。（編輯：廖文綺）1140305

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