中國公布2025年經濟成長率目標為5％左右
2025/3/5 09:32（3/5 09:58 更新）
（中央社記者謝怡璇北京5日電）中國國務院總理李強今天宣布，今年的經濟成長預期目標為5%左右。赤字率擬按4%左右安排。
中國第14屆全國人大三次會議今天上午正式開幕，李強今天在人民大會堂做政府工作報告，發表以上宣布。
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李強表示，經濟增長預期目標為5%左右。
另外，李強提到，今年財政赤字率擬按4%左右安排，比上一年提高1個百分點。（編輯：廖文綺）1140305
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