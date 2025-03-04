中國經濟面臨挑戰 人大：穩外需困難且內需不足

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（中央社記者謝怡璇北京4日電）中國14屆全國人大三次會議今天中午在北京人民大會堂舉行記者會，大會發言人婁勤儉表示，不可否認當前外部環境帶來的不利影響加深，穩定外需困難加大，國內需求不足，但中國經濟基礎穩等基本態勢不變。

中國14屆全國人大三次會議今天舉行記者會，婁勤儉針對經濟議題的相關提問做出上述回應。

婁勤儉表示，不可否認，當前外部環境帶來的不利影響加深，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。從國際看，世界經濟政治不確定性上升，穩定外需面臨的困難挑戰加大。從國內看，國內需求不足，部分企業生產經營困難。但更要看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

新加坡海峽時報記者提問，今年中國國防預算可能會增長多少，以及中國經濟放緩是否會影響其未來幾年的國防預算和軍事現代化。婁勤儉表示，大會開幕後才能公布今年國防費支出，但可以分享的是，中國國防費從2016年起連續9年保持個位數增長，國防費占國內生產總值的比重多年維持在1.5%以內，低於世界平均水平。

針對外界關注的「民營經濟促進法」草案，婁勤儉介紹，草案第一次將堅持「兩個毫不動搖」、促進「兩個健康」寫入法律，把中共中央關於促進民營經濟發展的重大方針、政策舉措上升為法律規範，對於保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，進一步優化民營經濟發展環境，提振民營企業家發展信心，促進民營經濟健康發展。

之後，將根據常委會繼續審議情況和各方面的意見建議，認真做好草案修改完善工作，推動法律盡快頒布。

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關於有效遏制新增隱性債務等問題，婁勤儉回應，截至去年年底，2024年人民幣2兆元（約新台幣9兆元）置換債券額度已全部發行完畢，大部分地區已完成置換。2025年2兆元置換債券發行相關工作已啟動。

他說，全國人大常委會將依照有關法律規定，加強政府債務管理情況的監督，特別是加強增加地方政府債務限額置換存量隱性債務實施情況的跟蹤監督。（編輯：吳柏緯）1140304