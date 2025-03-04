中國全國人大會議5日開幕11日閉幕 為期7天

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（中央社記者謝怡璇北京4日電）中國14屆全國人大三次會議今天中午舉行記者會，大會發言人婁勤儉表示，14屆全國人大三次會議於5日開幕，11日下午閉幕，會期7天，會議期間國務院有關部門將舉辦外交、經濟、民生等主題的3場記者會。

中國全國人大開幕前記者會今天中午在北京人民大會堂新聞發布廳舉行，婁勤儉在記者會上宣布人大此次相關議程。

婁勤儉表示，14屆全國人大三次會議於5日開幕，11日下午閉幕，會期7天，共安排3次全體會議。

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婁勤儉指出，會議期間將舉行3場記者會，國務院有關部門主要負責人分別就外交、經濟、民生主題回答記者提問。每次全體會議前將安排「代表通道」，介紹履職情況，反映代表心聲；全體會議後將安排「部長通道」解讀政策措施，回應社會關切。

婁勤儉表示，大會議程共有7項，包括：審議政府工作報告；審查2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2025年國民經濟和社會發展計劃草案；審查2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算草案的報告、2025年中央和地方預算草案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議「中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）」的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告。（編輯：陳鎧妤）1140304