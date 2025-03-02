中國全國兩會前夕 官媒發文稱習近平一貫支持民企

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海2日電）中國全國「兩會」將分別於4、5日登場。官媒新華社今天發布長文，以中共總書記習近平所說「我是一貫支持民營企業的」為標題。外界預期，「兩會」期間會有更多有利企業的政策。

新華社今天發表文章「『我是一貫支持民營企業的』—習近平同志關心推動民營經濟發展紀實」，重提習近平過去多次在不同會議和考察中對民企的肯定言語。

文章回顧2018年11月1日習近平「親自提議並主持召開」民營企業座談會。直到今年2月17日，民營企業座談會又再次召開，並邀請先前受到打壓的民企指標性人物馬雲與會。這兩次座談會的共同背景，都是民企信心亟待提升。

2018年1月，中國人民大學馬列教授周新城在中共黨刊「求是」旗下的平台上發表文章，宣稱「共產主義就是要消滅私有制」；同年9月，「資深財經人士」吳小平更撰文指稱，中國改革開放歷史進程中，私營經濟「已經初步完成了協助公有經濟實現跨越式發展的重大階段性歷史重任」，下一步私營經濟「不宜繼續盲目擴大」。這些言論當時不斷發酵，引發民企恐慌。

新華社今天的文章說，2018年國際形勢風雲突變，中國發展面臨嚴峻挑戰，當時社會上有的人發表了一些否定、懷疑民營經濟的言論，提出所謂「民營經濟離場論」、「新公私合營論」。

文章提到，習近平對此連續作出回應，表明「任何否定、弱化民營經濟的言論和做法都是錯誤的」，並在2018年11月1日親自提議並主持召開民營企業座談會，50多名民營企業家受邀參加，10人代表發言。

今年，習近平再次出席民營企業座談會，6名來自不同領域行業的民營企業負責人代表先後發言。習近平強調，「黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變」。

關於中國民營企業的重要性，普遍有「五六七八九」的說法：它們貢獻了50%的稅收，占GDP的60%以上，擁有70%的專利發明權，創造80%的城鎮就業，企業數量在全市場占90%以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

當前中國經濟面臨衰退，民企角色變得更加重要，官方加強釋放重視民企的訊號，「民營經濟促進法（草案）」已進入二審。全國兩會（全國政協、全國人大）即將登場，外界預期官方在刺激經濟、維護營商環境、保障民企等方面會有更多措施。

不過，過去幾年習近平對國有企業也提出「做強做優做大」的要求，被認為民企在與國企競爭上仍難做到公平。（編輯：邱國強）1140302