兩會登場民營經濟成焦點 學者：政企關係不會有變化

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（中央社記者謝怡璇北京3日電）中國全國兩會即將拉開帷幕，民營經濟發展成為焦點，不過有學者認為，中共總書記習近平此前召開的民企座談會宣示意味濃，政企關係在一年間不會出現實質性變化；涉台方面，除了維持反台獨論調，將多著墨兩岸交流。

中國兩會將在4、5日陸續登場，習近平2月17日在北京召開民營企業座談會，外界視為中國釋放提振民企信心、挽救經濟的訊號，預計官方未來對民企的「鼓勵」將多於「規範」。

今年更是「十五五」規劃的開局年，此次兩會的政府工作報告，如何為中國經濟大方針定調，成外界矚目焦點。

不過，中國人民大學教授聶輝華接受中央社採訪時表示，政企關係在這一年間不會出現實質性的變化，但會在政策宣示、儀式方面有所強化，如領導人會顯得更重視民營企業。

聶輝華提到，多年前開過一次民營企業座談會，當時宣傳口號有很濃的政治氣味，對民營企業的保護也很上心。如今形勢不是特別有利，目前面臨大國博弈、經濟下行、出口下滑，所以才更加認識到民營企業的重要性，此次座談會宣示性意味也比較強一點。

聶輝華強調，官方對能解決中國「卡脖子」的新興高科技民營企業更加重視，而非對所有民營企業都很重視。

此外，關於「民營經濟促進法」等法案的推動，也是今年兩會的重點工作。聶輝華表示，這更像一個彙整性的法律，沒有太多新內容，並認為該法目前沒有在懲戒方面制定詳細規定，如地方政府不重視民企、在招標中歧視民企會有何後果，實施上要有配套細則，目前法律還沒通過，更談不上細節的制定，不宜對法律期望太高。

兩會期間中國國務院總理李強將作政府工作報告，當中將涉及兩岸關係和對台政策。

上海東亞研究所副所長包承柯向中央社表示，從去年總統賴清德上台後，大陸對台政策的基本走向就是反台獨、反分裂、反對外部勢力勾結，2025年2月25、26日召開的中共對台工作會議，明確向台灣發出訊號，強調兩岸主權分裂的行為是大陸不可接受，「兩岸是同屬一個國家，是一個歷史的核心、政治的現實」。

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包承柯認為，今年和去年對台工作會議內容相比，加大兩岸各方面的成果，去年金門、馬祖的一些民意代表到大陸交流，上海市也提出將進一步展開兩岸旅遊，儘管現在確實遇到阻力，但兩岸旅遊、交流還是會逐步推廣開來。「加強交流，反對台獨，是今年對台工作的一個基本的方向」。

針對今年是中共頒布「反分裂國家法」20週年，中共是否會對此舉行座談會，或對台有新舉措，是今年觀察中共對台政策的重要指標。包承柯認為，大陸要採取一些新的反分裂、反台獨的政策和措施，更可能是依照目前局勢而改變做法，而非因單純紀念20週年而採取新的對台政策。（編輯：陳鎧妤）1140303