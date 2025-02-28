兩會前瞻政策看點 機構聚焦內需復甦與新質生產力

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（中央社台北28日電）中國全國兩會即將召開，中國券商陸續發布兩會前瞻，認為今年的政策將聚焦在擴大內需與新質生產力，相關表述也將連帶影響投資者的預期情緒。

中國經濟內外夾擊，內有疫後復甦不如預期，內需疲軟，陷入通縮危機，外有美國關稅戰逼進。並且正值經濟轉換時期，農曆新年期間的「深度求索」（DeepSeek）造成一股旋風，AI人工智慧、機器人領域等蔚為風潮，機構與投資人關注兩會期間政策相關表述釋出的風向。

第一財經報導，近日，中金公司、中信證券等多家券商陸續發布前瞻，就全國兩會宏觀政策發力點、全年產業重點部署方向以及資本市場投資主線等市場重點關注內容進行解讀。

機構預期，擴大內需、刺激消費將是政策的著力點。西部證券預計，隨著財政政策力度加大，2025年名義GDP增速可能回升，消費增速有望加快。政府可能頒布購車補貼、家電「以舊換新」等措施，以促進消費市場的復甦。政策也將推動房地產止跌回穩，房地產對經濟拖累可能減輕。

中金公司預計，除了已經發布的「以舊換新」政策以外，有10餘個省份在政府工作報告中明確提出了在社保方面適度發力。從供給端來看，對消費的支持來自擴大服務消費供給，包括將衛生健康、養老托育的項目納入了專項債可用作資本金的範圍。

此外，各省還針對當地特點以及消費發展的新趨勢等，在消費領域、消費狀態方面提出了不同的支持方式。

新質生產力的建設也將是重點方向。中金公司表示，中央經濟工作會議強調「以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系」。加上當前的國際形勢和大國關係，解決「卡脖子」難題，加快人工智慧、綠色能源等前沿技術突破和應用推廣，無人駕駛、低空經濟、數位經濟、人形機器人、6G等未來產業將是核心競爭力關鍵。

至於政府工作報告中預期的宏觀經濟數據，中金公司研報分析，從各地公布的經濟成長率目標看，2025年較2024年上調、持平和下調的地區分別有1個、15個和15個，整體加權平均的成長率目標為5.3%（2024年為5.4%）。通膨目標方面，多數省份將CPI通膨目標從「3%左右」調整至「2%左右」。

中信證券明明團隊預計，大多數年份，北京、上海設定的經濟成長率目標與最終的全國成長率目標較為接近，以此來判斷2025年全國的經濟成長率目標可能為5%左右。各地CPI目標普遍下調至2%左右，預計2025年全國CPI目標也將從過去幾年的3%左右下調至2%左右。

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財政政策及貨幣政策方面，中信證券明明團隊表示，2025年赤字率或將提高至4%左右；新增專項債規模或將增加至人民幣4.2兆元至4.5兆元左右。貨幣政策方面，兩會及政府工作報告中對貨幣政策將延續「適度寬鬆」的基調。

報導指出，全國兩會作為重要政策窗口期，A股市場投資機會以及未來表現受到投資者關注。野村東方國際證券表示，A股市場受益於春節後成交量的回暖，以及中國AI科技領域進展帶動的情緒走強，泛科技領域持續領漲。不過，情緒過熱時題材的波動性容易上升，在板塊快速輪動之中，投資者需關注組合防禦性。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1140228