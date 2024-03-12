日經亞洲評中國兩會五個「沒有」：較會議達到的目標更引關注

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（中央社台北12日電）中國全國「兩會」日前閉幕，日經亞洲報導，這次兩會出現五個「沒有」，包括沒有總理記者會、沒有令人驚喜的經濟政策、沒有改變的外交政策、沒有風險的安全措施及沒有偏離習近平路線。

今年中國全國「兩會」（政協、人大會議）日前閉幕，一如外界預期，兩會通過全部7項議題，包括修訂國務院組織法，以加強黨的領導。

日經亞洲（Nikkei Asia）11日報導，今年中國「兩會」中五件「沒有」的事情，較會議本身達到的目標更引人注目。以下是五件「沒有」的事情：

一、沒有總理記者會

中國全國人大會議發言人婁勤儉宣布，今年全國人大會議結束後不再依往例舉行總理記者會，且本屆全國人大後幾年也不再舉行，打破了30年來的傳統。

自1993年以來全國「兩會」都有總理記者會，雖然媒體的提問被預先篩選，記者會被嚴密控制，但仍然是媒體一個與中國領導人互動的難得機會。取消總理記者會被廣泛視為中國幾十年來，努力塑造透明的形象出現倒退。

史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光在其X平台帳號表示，取消總理記者會「使鬧劇變成默劇」；東京大學教授阿古智子表示，資訊控制已成為一種常態，但似乎陷入了惡性循環，並沒有產生北京想要的結果。

二、沒有驚喜的經濟政策

當沒有總理記者會令外界譁然之際，中國的經濟政策幾乎沒有令人意外的地方，包括中國政府設定今年經濟成長目標為5%左右，與去年一樣。

當總理李強5日發表政府工作報告後，主要由中國大陸藍籌股組成的香港恆生指數下跌2.6%。香港盛寶金融（Saxo Markets）大中華區市場分析師黃永輝（Redmond Wong）表示，在沒有正面驚喜下，市場拋售股票。

雖然中國主要經濟官員曾召開記者會，但對提振信心的作用很少。

三、沒有改變的外交政策和外長

中國外交部長王毅舉行記者會，傳達的主要訊息似乎是中國打算在外交上堅持到底，包括與俄羅斯搞好關係，把自己描繪成「全球南方」新興經濟體旗手，並與美國及其盟友競爭。

另一方面，王毅批評美國對中國的打壓手段，不斷花樣翻新，單邊制裁清單不斷延長，「欲加之罪到了匪夷所思的程度」。

外界原來猜測，中國可能會在兩會期間公布新任外交部長人選，但結果沒有任何提示。

四、沒有風險的安全措施

「兩會」舉行期間北京表面平靜，但中國安全機構顯然不會冒險。據報導，兩會期間約80萬名警察、憲兵和公民志工被動員起來「維持秩序」。

日經亞洲記者親身體驗了嚴密的安保措施。記者進入地鐵除了被檢查臨時身分，還要經過X光檢查行李，及接受身體檢查。

記者以官方發出的記者證嘗試進入天安門廣場，廣場入口處的保安檢查記者的護照和記者證，並從記者的背包拿出所有物品仔細檢查，甚至是一支螢光筆、一本空白筆記本，或將個人日記一頁又一頁翻閱。

完成所有程序後，記者還是被拒於門外。兩名以遊客身分來到北京的老人也被拒絕，因為他們沒有透過微信預約。

五、沒有偏離習近平路線

在總理李強的首次政府工作報告中，16次提到習近平的名字，比去年前總理李克強最後一次政府工作報告多了2次。

李強表示，過去一年中國的成就「完全」歸功於「習近平總書記領航、掌舵」。這只是對習近平越來越奉承的一個例子。

中國各地的高級地區官員也公開表達忠誠，包括在各省級代表團的會議上，這是疫情後首次向媒體開放。（編輯:陳鎧妤/邱國強）1130312