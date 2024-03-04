中國取消兩會總理記者會 超過30年傳統中斷

中國全國「兩會」今天正式登場，但最勁爆的消息，既不是推出了什麼新經濟政策，也不是決定了什麼新人事布局，而是今年起到2027年的「兩會」後不再舉行總理記者會。消息一出，不但讓媒體面面相覷，更讓各界議論紛紛。

大家面面相覷及議論紛紛的，從「演都不演了」、「李強怎麼了」，到「本屆政府怎麼了」，乃至於「中共怎麼了」、「習近平怎麼了」，揣測四起。這樣的重大變化，的確很不尋常。但是，放在中共20大後，總書記習近平全面掌權下的中國，卻不會太意外。

每年一次、合稱「兩會」的全國政協會議及全國人大會議中，重頭戲除了人大會議開幕、由國務院總理進行的「政府工作報告」外，就是人大會議閉幕後、同樣由國務院總理出席的「總理記者會」了。這兩個場合，永遠是「兩會」中出席記者最多、最聚焦的部分。

若要論歷史，每年由總理負責的「政府工作報告」，從中共1949年建政以來就大抵存在。但人大會議後的總理記者會，則是1990年代的產物。最早的一次，是1988年時任總理李鵬出席的記者會；第2次則是在1991年舉行；1993年起，人大會議後的總理記者會即告常態化，直到2023年。

30多年來，李鵬、朱鎔基、溫家寶、李克強乃至李強，都曾在總理記者會留下身影，以及一些金句乃至警句。然而，李強只在2023年出席了總理記者會1次，就再也無法看到他面對媒體的身影了。

李強2023年在總理記者會上的表現，大致有一定水準，面對問題也能侃侃而談，至少看不出他有怯場的窘狀。那麼，為什麼官方要突兀地宣布「本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會」，讓李強從此失去了面對眾多中外媒體的機會呢？

眾所周知，從習近平上台後，國務院總理在中國政府體制及決策中的重要性，日益下降，許多原屬國務院的職權，都被習近平在黨內成立、且自任組長的眾多領導小組所取代。資歷與習近平相當的已故總理李克強，處境尚且如此，資歷不如習近平的李強，處境就更不待言。如今，總理的角色與其說是「行政首長」，不如說是「分管財經的秘書長」。

儘管總理的重要性被降級，名義上，總理仍然是國務院的大總管，也是中國政府部門的門面人物。再怎麼樣，一年出面為習近平發發聲、乃至擋擋子彈一次，並不為過。但這麼形式化、近年來甚至趨於儀式化的總理記者會，為什麼也要喊停呢？以至於在中國網路上，就有人發出「連演都不演了？」的質問。

習近平上台這11年大權攬於一身，除了總理地位下降，全黨、全國定於一尊的現象更趨明顯，思想定於一尊、政策定於一尊，話語定於一尊。有人認為，想必舞台也定於一尊，要習近平真的把舞台讓出一角給李強，不但習近平會不安，恐怕李強會比習近平還不安。

然而，習近平2023年放著新德里G20峰會不去，而讓李強代打；今年1月的達沃斯論壇，也是由李強出席，更宣示中國將堅持對外開放的基本國策，「開放的大門只會越開越大」，「選擇中國市場不是風險，而是機會」。這樣的國際舞台習近平都肯給，那為什麼總理記者會的舞台，就不肯給了呢？

中國全國人大會議發言人婁勤儉解釋說，「政府工作報告」、預算報告及國家發改委計劃報告等3個報告，都有具體回應「社會的主要關切」。如果這個解釋說得通，那麼過去30多年的總理記者會，豈不顯得多餘？

其實，中國上自高官、下至百姓心知肚明，在中國經濟反轉向下的情況下，「社會的主要關切」自然是涉及溫飽的經濟及社會問題，而這些問題又涉及國際地緣政治，都是中共當今執政的痛腳。面對中外媒體詢問，儘管事先有控制有安排，李強在眾目睽睽下能擋下多少炮火，不無疑問。

況且，在民怨累積日久下，李強會不會讓當局落入「說得越多，疑問越多」的窘境，不無疑問。也許因為這樣，乾脆就如婁勤儉所說，社會的關切，就用3份報告來回應就行了。

只是，李強不是說中國「開放的大門只會越開越大」嗎？那為什麼總理記者會這座開了30多年的大門，卻要關上呢？（編輯：朱建陵）1130304