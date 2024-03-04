中國兩會關鍵字 「新質生產力」獲關注

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（中央社記者李雅雯台北4日電）中國兩會在今、明天召開。分析指出，中國領導人習近平去年底以來談及國家發展方向時，經常用到「新質生產力」一詞，推估這個詞彙將於兩會期間再被提及，預示經濟發展動向。

中國於4、5日在北京召開全國政協14屆二次會議和14屆全國人大二次會議，俗稱為「兩會」。

BBC中文網4日報導指出，全國人大會議在很大程度上是場政治表演，為幕後決定執行「橡皮圖章」功能；會議釋出訊息則代表執政者的想法，某個新詞彙可能預示產業政策變化或是新的投資法規即將推出。

報導引述澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）東亞資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）的意見表示，不指望兩會期間會出現對於領導層的譴責，因為所有人大代表已經學會與官方步調一致。

麥葛瑞格認為，今年全國人大會議是在一個動盪環境召開，尤其是在經濟政策方面，民眾普遍對經濟狀況不滿，進而不滿習近平所設定的國家方向；有消息指出，政府正尋求發表某種大型聲明以恢復民間信心、促進經濟成長。

習近平去年底以來經常用到「新質生產力」一詞，推估這個詞彙將於兩會期間再被提及、強調。

紐約大學教授李淯（Ann Lee）認為，這個詞彙的使用將有重要意義，因為其表明在中國房地產行業受挫以及與西方貿易關係持續緊張的環境中，習近平決心重振中國經濟，這可能預示著一個新的轉折點。

美國德州大學聖安東尼奧分校（UTSA）教授泰勒（Jon Taylor）表示，習近平所指的「新質生產力」強調新興智慧、環保技術為核心的科技、數位化和高端製造業的發展和商業化，這是一個「相當有趣的口號」，其所涉及產業的起飛需要時間，短期來看，中國經濟仍然依賴基建支出和房地產市場。

前瑞銀集團（UBS）首席經濟學家馬格納斯（George Magnus）認為，拋出「新質生產力」這個詞彙，相當於強調了黨的領導和控制地位，以及黨利用這個詞彙展開意識形態工作的能力；這意味著這是一項有助於加強黨在數位、科學領域主導地位的產業政策。（編輯：唐君）1130304