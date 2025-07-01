川普簽命令解除制裁 允敘利亞重返全球金融體系

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署一道行政命令，終止美國對敘利亞的制裁計畫，允許其重返全球經融體系，並履行華盛頓協助敘利亞在災難性內戰後重建的承諾。

綜合法新社與路透社報導，敘利亞近期透過國際銀行系統進行電子轉帳，為2011年敘國爆發內戰以來首次。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在簡報會上表示，川普今天的命令將使美方能繼續制裁仍在流亡的敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）、與阿塞德有關人士、侵犯人權者、走私毒品者與涉及化武活動的人員等。

負責相關制裁的美國財政部官員史密斯（Brad Smith）說，此舉將「結束敘利亞在國際金融體系中的孤立狀態，為全球貿易鋪路，並吸引鄰國及美國的投資。」

敘利亞伊斯蘭主義團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）為首的反抗軍2024年12月發動閃電攻勢，推翻阿塞德政權。敘國在這場政變之後，開始重建與國際社會的關係。

敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shibani）在社群平台X發文稱，川普此舉「將為期待已久的重建和發展敞開大門」。

敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今年5月在沙烏地阿拉伯與川普會面，川普出人意料地宣布解除美國對敘利亞的制裁，這項重大政策轉變促使美方大幅放寬相關制裁措施。

若干美國國會議員正在推動全面解除制裁敘國的措施；而歐洲已宣布停止對敘國的經濟制裁。

白宮在文件中說明，川普今天的命令要求國務院重新審視沙姆解放組織是否為恐怖組織，以及敘利亞是否為支持恐怖主義的國家。沙姆解放組織先前是蓋達組織（Al-Qaeda）附屬團體。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

川普5月宣布解除制裁後，美國財政部發布一般許可，允許與夏拉領導的臨時政府、敘利亞中央銀行及國營企業進行交易。

不過，美方先前向敘利亞祭出層層制裁，其中一些措施由立法授權實施。對敘利亞而言，撤除這些制裁措施至關重要，將使企業在不需要擔憂違反美方制裁措施的情況下，長期投資敘國。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140701