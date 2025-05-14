川普宣布解除敘利亞制裁 獲沙烏地對美投資承諾

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（中央社利雅德13日綜合外電報導）美國總統川普今天展開波斯灣國家之行，無預警宣布美國將解除對敘利亞的長期制裁，沙烏地阿拉伯承諾對美國投資6000億美元（約新台幣18兆元）。

綜合路透社和法新社報導，美國同意對沙烏地的軍售案總值近1420億美元，白宮稱這是華府歷來最大的「國防合作協議」。

解除制裁對敘利亞這個飽受十多年內戰摧殘的國家來說將是一大鼓舞。敘利亞現任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的反抗軍去年12月推翻時任總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

川普今天在沙烏地首都利雅德（Riyadh）舉行的投資論壇上發表演說時表示，他是應沙烏地實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的要求解除制裁。

川普說：「我將下令取消對敘利亞的制裁，給他們一個實現偉大目標的機會。」

此舉代表美國政策一大轉變。美國1979年宣布將敘利亞列為恐怖主義資助國，2004年實施制裁，並在敘利亞2011年爆發內戰後祭出進一步制裁。

敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shibani）在社群平台X上表示，此舉象徵敘利亞重建之路的「新起點」。白宮官員說，川普已同意明天在沙烏地與夏拉短暫寒暄。

川普與穆罕默德．沙爾曼簽署涵蓋能源、國防及礦業等領域的協議。川普尋求強化與沙烏地間關係，以促進沙烏地與以色列的區域關係，作為對抗伊朗的防線。川普表示，沙烏地與以色列關係正常化是「我熱切的希望和願望，甚至可說是我的夢想」。

白宮相關資料顯示，這項協議涵蓋與十多家美國國防公司的交易，涉及防空和飛彈防禦、空軍和太空、海上安全及通訊等領域。

目前尚不清楚是否包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）F-35戰鬥機，但消息人士透露已有相關討論。穆罕默德．沙爾曼表示，未來數月達成進一步協議後，總值可能達到1兆美元。

沙烏地是美國軍火最大客戶之一，兩國數十年來維持強健關係，奠基於沙烏地提供石油，而美國提供安全保障。

然而在2018年旅美沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）命案後，兩國關係變得緊繃。哈紹吉在土耳其伊斯坦堡遭到沙烏地特工謀殺，引發全球譁然。美國情報部門推斷，穆罕默德．沙爾曼批准逮捕或殺害哈紹吉的行動，但沙烏地政府否認涉案。

川普這次訪問沙烏地期間未提及此事，還稱穆罕默德．沙爾曼是「了不起的人」。川普說：「我真的覺得我們彼此很合得來。」

川普明天將從利雅德前往卡達，15日將到阿拉伯聯合大公國，此行聚焦在投資，而不是中東安全問題。

美國多位企業領袖出席這次的活動，包括先前在華府為川普帶領政府精簡運作的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、貝萊德集團（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）及黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）等。

川普告訴穆罕默德．沙爾曼：「我們今天有世界上最大咖的企業領袖在場，他們會帶走很多合約。」

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川普說：「對美國來說，我們談論的可能是200萬個就業機會。」

白宮表示，沙烏地公司DataVolt將在美國投資200億美元建造人工智慧（AI）相關設施，而谷歌（Google）等科技公司也將在這兩國投資，這對先前面臨美國先進技術限制的沙烏地來說是好消息。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140514