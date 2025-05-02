以色列空襲敘利亞總統府附近 矢言保護少數族裔

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（中央社大馬士革2日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天凌晨說，以色列對敘利亞首都大馬士革（Damascus）總統府附近一處目標發動攻擊，並再度矢言保護德魯士（Druze）少數族裔。

路透社報導，這是以色列兩天來第2度攻擊敘利亞。德魯士人本週稍早涉及與遜尼派槍手的宗派暴力事件，起因是一段咒罵先知穆罕默德的錄音，遜尼派武裝分子懷疑這是德魯士人錄製。

據報4月29日有十多人喪生，隔天暴力衝突蔓延至大馬士革郊區多以德魯士人為主的城鎮薩赫納亞（Sahnaya）。

德魯士人信仰伊斯蘭教一個分支，這個分支在敘利亞、黎巴嫩和以色列都有信徒。

以色列這波攻擊反映以方極不信任去年12月推翻時任敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權的遜尼派伊斯蘭主義者，對臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）致力控制這個分裂國家構成進一步挑戰。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在聯合聲明中說：「以色列昨夜對大馬士革總統府附近發動襲擊。」

聲明還說：「這是對敘利亞政權發出明確訊息：我們不會允許（敘利亞）軍隊部署大馬士革南郊，或對德魯士族群構成任何威脅。」

以色列軍方在聲明中說，空襲地點在大馬士革夏拉宮（Palace of Ahmed Hussein al-Sharaa）附近地區，但未具體說明目標。敘利亞當局尚未置評。

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自阿塞德去年12月垮台以來，以色列在敘利亞西南部占領土地、矢言保護德魯士人，並遊說美國不讓其鄰國敘利亞壯大。以色列曾在阿塞德被推翻後的幾天內炸毀敘軍多數重型武器。

夏拉曾是蓋達組織（Al-Qaeda）一名指揮官，2016年與組織斷絕關係。他先前多次矢言以包容的方式治理敘利亞，但宗派暴力衝突頻傳，加深少數族群對伊斯蘭主義者目前占主導地位的恐懼，包括3月數百名阿拉維派（Alawite）人士遭殺害事件。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140502