美軍撤回數百人關閉3基地 敘利亞局勢添變數

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國已開始從敘利亞東北部撤出數百名士兵，反映自去年12月前總統阿塞德（Bashar al-Assad）下台以來，當地安全局勢出現變化，但這一舉措同時也存在風險。

「紐約時報」（The New York Times）報導，兩名美國高級官員表示，軍方正在關閉敘利亞東北部8個小型作戰基地中的3個，將駐軍人數從2000人減至約1400人。這3個基地分別是綠色村任務支援基地（Mission Support Site Green Village）、幼發拉底任務支援基地（M.S.S. Euphrates）及一個規模較小的設施。

官員們說，美方指揮官將在60天後評估是否進一步裁減駐軍。一名官員透露，指揮官建議至少保留500名美軍駐守敘利亞。

然而，美國總統川普強烈懷疑是否應繼續在敘利亞駐軍。要求匿名的官員表示，至少目前，從今天開始的裁減措施是根據地面指揮官對關閉和整併基地的建議，並且已獲得五角大廈及中央司令部批准。

極端組織伊斯蘭國（IS）仍然在敘利亞構成強大威脅，特別是在美軍駐紮的東北地區。但至少目前阿塞德政權垮台大大減少其他一連串威脅，包括伊朗支持的民兵和支持敘利亞政府的俄羅斯軍隊。

另一個重大轉折點出現在上個月，當時控制敘利亞東北部的庫德族主導的民兵同意與敘利亞新政府合併，這對大馬士革努力統一仍處於暴力動盪中的國家來說是個突破。

協議要求美國支持的軍事同盟「敘利亞民主力量」（SDF）在年底前將「所有民事和軍事機構」整合進新的敘利亞國家，包括其珍貴的石油和天然氣田。

目前有約9000至1萬名伊斯蘭國戰士，以及約3.9萬名家屬被囚禁在敘利亞東北部。美國情報官員上月在國會提交的年度全球威脅評估報告中指出，伊斯蘭國可能會試圖利用阿塞德政權垮台來釋放囚犯，並恢復攻擊能力。若囚犯逃脫，不僅會讓這個組織擴大規模，宣傳上也大獲成功。

美國去年底宣布，為應對伊斯蘭國和伊朗支持的民兵團體日益增加的威脅，已將在敘利亞駐軍人數增加約一倍至2000人。

一名不願透露姓名的國防部官員表示，伊斯蘭國2024年宣稱在敘利亞發動294起攻擊，多於2023年的121起。聯合國伊斯蘭國監控委員會估計約400起；敘利亞人權觀察機構則表示，實際數字可能更高。

聯合國和美國官員說，阿塞德被推翻後，美國立即大幅加強空襲敘利亞沙漠中的伊斯蘭國據點，遏制捲土重來的激進勢力，這股勢力吸引更多戰士並增加攻擊次數。

但近期出現令人擔憂的跡象。位於華盛頓的中東研究所（Middle East Institute）敘利亞計畫負責人李斯特（Charles Lister）說，伊斯蘭國1月在敘利亞發動2次攻擊、2月9次、3月19次，而在4月頭兩週，伊斯蘭國至少發動14次攻擊，呈現連續第4個月攀升趨勢。

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川普政府預計將全面檢討敘利亞政策，一些官員表示，美軍可能會裁減一半以上或完全撤出，國家廣播公司新聞網（NBC News）和報導中東新聞的網站「監督者」（Al-Monitor）等媒體都曾報導過此事。

官員和獨立分析人士說，白宮國家安全會議（National Security Council）、國務院和國防部許多重要的中東政策職位仍空缺，使得對敘利亞政策的全面檢討進度變慢。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140418