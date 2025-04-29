敘利亞安全部隊與少數族裔爆衝突 觀察組織稱9死

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（中央社大馬士革29日綜合外電報導）敘利亞戰爭觀察組織今天表示，效忠伊斯蘭主義政府的安全部隊突襲首都大馬士革（Damascus）郊區，並與德魯士族（Druze）戰士爆發衝突，這起事件至少造成9人喪生。

法新社報導，這起事件源自被認定為褻瀆信仰的音檔在社群媒體上流傳，宗教少數族裔德魯士族領袖立即對此予以譴責。

在此之前，伊斯蘭教什葉派分支阿拉維派（Alawite）位於地中海沿岸的核心地區上月也發生教派屠殺，那是自伊斯蘭主義勢力去年12月推翻長期統治的前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）以來，敘國最慘重的流血事件。

敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights，SOHR）組織指出，「安全部隊和隨隊槍手突襲加拉馬納（Jaramana）後，爆發激烈衝突」。加拉馬納郊區的主要居民包括德魯士族和基督徒。

該組織表示，1名德魯士族人疑似散播涉及宗教侮辱的音檔，後來引發衝突。

總部位於英國但仰賴敘國境內消息網絡的SOHR表示，6名加拉馬納的德魯士族戰士和3名「攻擊者」命喪衝突。

根據敘國內政部發布的聲明，該音檔包含「嚴重詆毀」伊斯蘭教先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的內容，當局正密切關注事態發展。

內政部同時矢言追緝這起教派衝突的涉案人士，將事件歸咎於「槍手」，並強調部署安全部隊係為掌控情勢。

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內政部通報「多組槍手爆發間歇性衝突」，安全部隊則是前往當地「終結衝突並保護居民」。

聲明指出：「我們證實將積極追查涉案人士，並對其究責。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140429