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敘利亞變天後最嚴重暴力 已1311死含830阿拉維派平民

2025/3/10 02:03
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（中央社貝魯特9日綜合外電報導）戰爭觀察組織今天上修之前公布的傷亡數字指出，敘利亞安全部隊和結盟組織過去4天殺害830名什葉派少數派系阿拉維派平民。這是敘利亞自從去年12月以來最嚴重暴力衝突。

法新社報導，總部設在英國、在敘利亞境內擁有消息網絡的敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）指出，加入阿拉維派（Alawite）平民最新的死亡人數後，自從6日以來的暴力目前一共造成1311人喪生。

戰鬥分別造成安全部隊和阿拉維派前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）效忠者231、250人死亡。

美聯社報導，敘利亞安全部隊巡邏時遭到效忠巴夏爾．阿塞德的槍手伏擊，事件升級成為4天釀逾1000人喪生的衝突。

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6日在敘利亞最主要港口拉塔基亞（Latakia）附近發生的這起攻擊重新掀開13年內戰傷口，引爆自從去年12月原屬反政府勢力的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）推翻巴夏爾．阿塞德以來，敘利亞最嚴重的暴力。

敘利亞地中海岸地區大體上以阿拉維派人口為主，對效忠巴夏爾．阿塞德陣營展開的反擊行動給當地數個城鎮帶來浩劫。人權團體通報，遜尼派好戰分子針對什葉派少數派系阿拉維派展開報復屠殺，不管他們是否參與叛亂。（譯者：何宏儒）1140310

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敘利亞新政府屠殺效忠前總統戰士及婦孺 2天死千餘人敘利亞內部衝突 安全部隊被控殺害532阿拉維派平民
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