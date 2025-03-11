加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
關稅疑慮下美股暴跌 那斯達克指數狂瀉4%
首頁 / 國際

庫德當局同意納編 協議實施後敘利亞新政府掌控全境

2025/3/11 04:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社大馬士革10日綜合外電報導）敘利亞中央政府今天宣布，與掌控東北部的庫德族當局達成協議，除了實施停火之外，獲美國支持的這支當地主要部隊同意納入敘利亞軍隊。

美聯社報導，臨時總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）和獲美國支持的庫德族主導內戰軍事同盟敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）簽署的這項協議於今年底實施後，東北部毗鄰伊拉克和土耳其的所有邊境關卡、當地所有機場和油氣田都將納入中央政府掌控。

半島電視台（Al Jazeera）報導，如果這項協議得以落實，則去年12月推翻前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar Assad）後形成的新政府將會掌控敘利亞全境。

法新社報導，敘利亞總統府今天在聲明中指出，這項協議「將敘利亞東北部所有民事和軍事機構納入敘利亞國家管轄，包括邊境哨所、機場和油氣田」。

美聯社報導，敘利亞庫德族將因此享有傳授和使用其語言在內的權利。在巴夏爾．阿塞德統治期間，庫德語在當地遭禁數十年。

美國與SDF合作，在當地打擊激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）。路透社報導，但是土耳其指責作為SDF主力的庫德族民兵團體人民保衛軍（People's Protection Units，YPG）是庫德工人黨（Kurdish Workers Party，PKK）附隨團體。

google news透過 Google News追蹤中央社

PKK過去40年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，安卡拉將PKK、YPG和SDF都認定為恐怖組織。美國和土耳其的其他西方盟友則認定PKK是恐怖組織。

夏拉的大馬士革新政府受土耳其支持，一直在極力推動SDF整合進入新成立的國家安全部隊。（譯者：何宏儒）1140311

#土耳其
#半島電視台
#伊斯蘭國
#庫德族
#敘利亞
#夏拉
#夏爾
夏爾
敘利亞新政府屠殺效忠前總統戰士及婦孺 2天死千餘人敘利亞內部衝突 安全部隊被控殺害532阿拉維派平民
夏拉
阿塞德垮台後 聯合國化武監督機構首訪敘利亞反抗軍領袖夏拉出任敘利亞臨時總統 聚焦填補權力真空
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：