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敘利亞新政府屠殺效忠前總統戰士及婦孺 2天死千餘人
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敘利亞新政府屠殺效忠前總統戰士及婦孺 2天死千餘人

2025/3/9 10:09（3/9 10:59 更新）
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敘利亞新伊斯蘭統治者的安全部隊與前總統巴夏爾．阿塞德所屬的阿拉維派戰士在沿海地區爆發衝突。（美聯社）
敘利亞新伊斯蘭統治者的安全部隊與前總統巴夏爾．阿塞德所屬的阿拉維派戰士在沿海地區爆發衝突。（美聯社）
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（中央社貝魯特8日綜合外電報導）戰事觀察團體今天表示，敘利亞新伊斯蘭統治者的安全部隊與前總統巴夏爾．阿塞德所屬的阿拉維派戰士在沿海地區爆發衝突，兩天已有超過1000人喪生。

路透社和法新社報導，戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，死者包括745名平民、125名敘利亞安全部隊成員和148名效忠前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的戰士。

路透社無法獨立核實這些報導。

影片來源：FRANCE 24

敘利亞人權瞭望台負責人阿布杜拉曼（Rami Abdulrahman）表示，在敘國阿拉維派（Alawite）大本營賈卜萊（Jableh）、巴尼亞斯（Baniyas）及周邊地區發生的大規模殺戮，是經歷13年內戰的敘國多年來最嚴重暴力事件之一。他指出，死者包括這個少數宗教派別的婦女和兒童。

與前總統巴夏爾．阿塞德政府有關的武裝分子發動致命伏擊後，敘利亞新統治當局6日開始鎮壓他們口中的初期叛亂行動。

敘利亞安全官員表示，與武裝分子的激烈衝突造成數十名安全部隊成員喪生。

一名國防部消息人士今天告訴國營媒體，通往沿岸地區的道路已全數封閉，用以阻止不法行為並協助恢復平靜，並在沿海各大城市的街道部署安全部隊。

這名消息人士補充說，為監控不法行為而成立的緊急委員會，會把任何不遵守軍方指令的人員交由軍事法庭審理。

鑒於暴力事件的規模，包括傳出有單一村莊以處決方式殺害數十名阿拉維派男性的事件，讓各方進一步質疑伊斯蘭統治者的共融領導力，而這正是西方和阿拉伯各國先前已表明的一大關切。

巴尼亞斯67歲居民海達（Samir Haidar）告訴法新社，他的兩個兄弟和姪女被闖入民宅的「武裝團體」殺害。他還說，武裝團體當中「有外國人士」。

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敘利亞國防部發言人甘尼（Hassan Abdul Ghani）表示，安全部隊已「重新控制」曾遭巴夏爾．阿塞德支持者攻擊的地區。

他在敘利亞新聞社（SANA）發布的影片中說：「任何接近民宅或攻擊民宅內人士的行為，都是嚴格禁止的。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140309

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