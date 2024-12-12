敘利亞反抗軍領袖稱將解散政府軍 臨時總理允護少數族群

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（中央社大馬士革12日綜合外電報導）敘利亞主要反抗軍「沙姆解放組織」的領袖喬拉尼透露，他將解散已跨台的阿塞德政權安全部隊。敘利亞過渡政府總理巴席爾則矢言保障少數族群權利。

「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）旗下軍事司令部先前已表示，他們會特赦因徵召而入伍的政府軍士兵。如今使用真名夏拉（Ahmad al-Sharaa）的喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）昨天透過辦公室發布書面聲明獨家告訴路透社，他還將「解散前朝安全部隊並關閉聲名狼藉的監獄」。

法新社報導，目前敘利亞反抗軍指派巴席爾（Mohammad al-Bashir）擔任過渡政府領導人至明年3月1日，「義大利晚郵報」（Corriere Della Sera）昨天刊載專訪他的報導。巴席爾說：「正因為我們是伊斯蘭教徒，我們將保障敘利亞所有人民與教派的權利。」

敘利亞新的執政者也矢言，要替阿塞德（Bashar al-Assad）鐵腕統治的受害者討回正義。喬拉尼便曾承諾，涉及刑求政治犯的官員不會獲得赦免。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定今天抵達中東訪問行程首站約旦。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯此行也將表達美國支持「具包容性、由敘利亞領導的政權過渡，朝向（建立1個）負責和有代表性的政府」。

另一方面，喬拉尼表示，他持續密切追蹤前政府可能的化學武器儲藏處，並與國際組織合作確保這些化武的安全。沙姆解放組織已宣布，無論如何絕不會使用化武。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1131212