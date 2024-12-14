敘利亞反抗軍籌謀一年 南北包抄推翻阿塞德政權

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）敘利亞反抗軍一名領袖在英國「衛報」今天刊出的專訪中表示，伊斯蘭主義分子領導的反抗軍聯盟一年來一直在策劃突襲推翻總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）長期控制敘利亞西北部部分地區，該組織聲稱已與蓋達組織（Al-Qaeda）斷絕關係。

曾領導沙姆解放組織軍事部門的指揮官哈姆維（Abu Hassan al-Hamwi）告訴衛報（The Guardian），沙姆解放組織在2019年政府軍的掃蕩行動中傷了元氣，意識到「根本問題在於缺乏對戰役的統一領導和掌控」。

修正錯誤的同時，沙姆解放組織去年開始準備報復行動，代號為「嚇阻侵略」（Deterring Aggression），矢志推翻巴夏爾．阿塞德。

沙姆解放組織強化對於西北部反抗團體的掌控，訓練自己的民兵，制定「全面軍事準則」。

然後，沙姆解放組織企圖把敘利亞南部反抗軍和聖戰士勢力結合起來，成立「統一戰情室」。敘利亞南部過去6年都處於巴夏爾．阿塞德控制下。

這間「戰情室」召集25個反抗團體的指揮官，他們可從南部帶動對巴夏爾．阿塞德的攻勢；沙姆解放組織則從北方推進，兩軍分進合擊，最後將會師於巴夏爾．阿塞德掌控下的首都大馬士革。

展開行動的時機落在今年11月底，當時敘利亞的堅定盟友伊朗和俄羅斯都因其他衝突而分身乏術。

反抗軍上週末在北部橫掃阿勒坡（Aleppo）、哈瑪（Hama）和荷姆斯（Homs）之後，成功攻入大馬士革，導致巴夏爾．阿塞德出逃，終結阿塞德家族50年的暴虐統治。

哈姆維說：「依據歷史前例，我們深信『要攻克大馬士革，必須先拿下阿勒坡』…敘利亞革命力量集中在北部，我們認為，一旦解放阿勒坡，我們就能揮師向南進軍大馬士革。」

這項計畫還涉及研發更精良的武器來對抗伊朗和俄羅斯提供給敘利亞政府軍的軍事技術。

哈姆維說：「我們需要無人偵察機、無人攻擊機和自殺式無人機，重點在航程和續航力。」他們的無人機最早從2019年開始生產。

沙姆解放組織被多個西方強國視為恐怖組織，但自掌權以來即試圖向少數教派和其他政府保證，會開創一個包容的領導階層。

哈姆維說：「我們肯定敘利亞的少數群體是這個國家的一部分，有權像其他每一個敘利亞公民一樣舉行儀式、受教育和享有服務。」

他還說：「這個政權製造了分裂，我們試著盡一切努力彌合這些分歧。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1131214