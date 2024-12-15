本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：俄羅斯自敘利亞前線撤軍 但無意放棄2基地
首頁 / 國際
敘利亞情勢
新聞專題
敘利亞情勢1/79
首頁 / 國際

路透：俄羅斯自敘利亞前線撤軍 但無意放棄2基地

2024/12/15 06:20（12/15 07:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為14日在赫梅敏空軍基地附近的俄軍車隊。（路透社）
圖為14日在赫梅敏空軍基地附近的俄軍車隊。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社敘利亞塔爾圖斯14日綜合外電報導）有4名敘利亞官員告訴路透社，俄羅斯正從敘國北部前線及阿拉維山（Alawite）哨所撤軍，但並未離開俄軍在敘國的兩大軍事基地，目前也不打算棄守。

路透社報導，被推翻的敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），及其已故父親前總統哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）都與莫斯科建立緊密同盟關係，這使俄羅斯在敘國位於拉塔基亞（Latakia）的赫梅敏空軍基地（Hmeimim Air Base）和坐落塔爾圖斯（Tartous）的海軍基地在阿塞德被推翻後前景未卜。

昨天有衛星影像顯示，赫梅敏基地似乎至少出現2架安托諾夫An-124型（Antonov An-124）運輸機，其錐頭大開，顯然是準備進行裝載作業。

與俄方有聯繫的敘利亞軍事及國安消息人士告訴路透社，莫斯科正在從前線撤軍，包括撤出一些重裝備和敘國高階官員。

然而消息人士也指出，俄羅斯並未自兩大軍事基地撤離，目前也不打算這麼做。由於當前局勢相當敏感，這些消息人士不願具名。

與俄羅斯軍方有接觸的一名敘利亞高階軍官向路透社透露，確實有部分裝備及阿塞德軍隊裡相當高階的軍官被送回莫斯科，不過俄方現階段目標是根據當地情勢發展進行重組和重新部署。

和新過渡政府關係密切的一位反抗軍高階官員也告訴路透社，敘利亞與俄羅斯雙方目前尚未就俄國在敘利亞的軍事部署，還有阿塞德政府與莫斯科過去所達成的協議等議題進行討論。（譯者：洪培英）1131215

#俄軍
#俄羅斯
#敘國
#莫斯科
#阿塞德
#俄方
#敘利亞
#路透社
延伸閱讀
敘利亞反抗軍籌謀一年 南北包抄推翻阿塞德政權衛星影像顯示敘利亞俄軍正打包 可能縮減駐紮規模敘利亞總統阿塞德垮台 俄國同意庇護敘利亞阿塞德垮台 路透：中東重大轉折 伊朗俄羅斯影響力消散
阿塞德
G7視訊峰會 日相石破茂：歐洲與印太安保日益緊密敘利亞擺脫高壓統治 各地歡慶「勝利星期五」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
敘利亞反抗軍籌謀一年 南北包抄推翻阿塞德政權
27
更多編輯台推薦新聞：