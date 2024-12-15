阿塞德政權垮台滿一週 敘利亞當局重啟學校

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（中央社大馬士革15日綜合外電報導）敘利亞反抗軍一週前攻入首都大馬士革、推翻總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府後，新當局下令重啟學校。學生今天重返校園，成為該國回歸正常的有力跡象。

路透社報導，敘利亞歷經13年內戰後，新的實際統治者夏拉（Ahmad al-Sharaa）面臨重建敘利亞的重大挑戰，這場內戰已造成數以十萬計人民死亡。當地城市被炸成廢墟、經濟因受到國際制裁而一蹶不振，數以百萬計人民仍生活在敘利亞境外的難民營中。

敘國官員表示，多數學校都在今天開放；多數阿拉伯國家以週日為每週第一個上班日。不過，有些家長擔心局勢仍不明朗，因此並未送孩子上學。

大馬士革一所男子高中的學生，興高采烈在校內空地等待著，並在校務秘書納瑟（Raed Nasser）掛上新政權採用的旗幟時鼓掌喝采。

納瑟表示，「一切都很好，我們的設備齊全。我們工作了2、3天使學校能提供必要服務，以利學生安全返校」，他補充說，這所名為哈希米（Jawdat al-Hashemi）的學校並未受到破壞。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1131215