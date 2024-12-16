英媒：阿塞德建避風港 空運近2公噸現金存俄銀行

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）英國媒體報導，阿塞德的中央銀行在兩年期間內，將約2.5億美元現金存到莫斯科，這位敘利亞前強人總統因軍事援助而欠克里姆林宮巨額債務，而其親屬也在俄國秘密購入資產。

「金融時報」披露的紀錄顯示，阿塞德（Bashar al-Assad）政權在極度缺乏外匯的情況下，於2018年至2019年間將重達近2公噸的100美元紙幣和500歐元紙幣空運到莫斯科伏努科沃機場（Vnukovo Airport），存入受制裁的俄羅斯銀行。

這筆來自大馬士革非比尋常的資金轉移凸顯出，俄羅斯是阿塞德的重要盟友，曾為阿塞德提供軍事支持以延續其政權，隨著西方制裁將敘利亞排除在國際金融體系之外，俄羅斯成了敘利亞現金存放最重要的地點之一。

反對派人士和西方政府指控阿塞德政權掠奪敘利亞財富，並透過犯罪活動來資助戰爭和自身的財富積累。在阿塞德將現金存入俄羅斯銀行之際，敘利亞日益依賴克里姆林宮的軍事支持，包括俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group），阿塞德的大家族也開始在莫斯科大舉購入豪華房地產。

曾於2019年至2021年間負責近東事務的前美國助理國務卿沈克（David Schenker）說，鑑於阿塞德政權定期將資金匯出敘利亞，目的在於「保護其不義之財和海外資產」，因此這些轉移並不令人意外。

他說：「（阿塞德）政權必須將資金轉移到國外的避風港，才能為其政權和核心圈人士謀求美好生活。」

敘利亞法律發展計畫（Syrian Legal Development Programme）資深研究員哈密德（Eyad Hamid）指出：「多年來，俄羅斯一直是阿塞德政權的財務避風港。」他說，2011年阿塞德殘酷鎮壓起義後，莫斯科成了敘利亞逃避西方制裁的「中心」。

根據報導，阿塞德政權在2018年3月至2019年9月間，將大量美元和歐元紙幣運往俄羅斯。

貿易紀錄追蹤公司Import Genius提供的資料顯示，2019年5月13日，一架來自敘利亞央行的飛機運載著100美元紙幣共計1000萬美元，降落在莫斯科伏努科沃機場。

2019年2月，敘利亞央行則將總價值約2000萬歐元的500歐元紙幣空運至俄國。2018年3月至2019年9月期間，共有21架班機從敘利亞空運現金至俄國，申報價值超過2.5億美元。

2018年3月的紀錄顯示，敘利亞央行也在一家俄羅斯銀行存入200萬美元。

根據2012年開始的紀錄，在2018年之前，敘利亞央行和俄羅斯銀行之間並未進行過這類現金移轉。

一名知情人士表示，到2018年前，敘利亞外匯存底「幾乎為零」，由於遭受制裁，央行必須以現金付款。這名消息人士說，敘利亞向俄羅斯購買小麥，並支付印鈔服務和「國防」費用。這名消息人士補充說，「當一個國家遭到全面包圍和制裁時，他們只能用現金」。

不過沒有紀錄表明，在2018年和2019年從大馬士革收到紙幣的兩家俄羅斯銀行，曾在10年內從敘利亞或任何其他國家接收任何其他大宗現金。

此外，金融時報2019年報導稱，自2013年起，阿塞德的大家族透過一系列複雜的公司和貸款安排，在莫斯科購買了至少20套豪華公寓。

沈克表示，鑑於阿塞德10多年來一直面臨西方政府，尤其是美國施加的壓力，「阿塞德一直都知道，他永遠不會在像巴黎這樣的地方被視為受人接納的對象」。

「他不打算在那裡購買公寓大樓，但他也知道，如果這一切要結束，結局會很糟糕。因此，他們有數年時間設法轉移資金，建立可靠的避風港系統。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131216