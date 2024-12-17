大馬士革郊外發現大型亂葬崗 估計埋有逾10萬具遺骸

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）總部設在美國的敘利亞倡議組織今天表示，首都大馬士革郊外的一處亂葬崗發現至少10萬具遺骸，推測他們都是命喪於遭反抗軍推翻的前總統阿塞德政府。

人在大馬士革的「敘利亞緊急特遣隊」（Syrian Emergency Task Force）執行長穆斯塔法（Mouaz Moustafa）透過電話告訴路透社，多年下來，他已找到5座大型亂葬崗，包括位在大馬士革以北約40公里古塔法（Al-Qutayfah）的這一個。

穆斯塔法說：「10萬人只是最保守的估計，真的非常、非常保守，幾乎已經到了不公平的程度。」

他認為，敘國境內的萬人塚絕不只有這5座。除了敘利亞人，裡頭也埋了美國、英國公民和其他外籍人士。

不滿阿塞德（Bashar al-Assad）統治的怒火於2011年演成全面內戰，他隨即大力鎮壓示威，估計從那時候以來已有數十萬敘利亞人遇害。

敘國民眾、人權團體和外國政府都曾指控阿塞德和父親哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）執政期間動用私刑，包括在惡名昭彰的監獄中進行大規模處決。前總統哈菲茲．阿塞德於2000年去世後，由阿塞德繼任。

阿塞德政府一再否認侵害人權指控，並將詆毀者批為極端分子。

穆斯塔法指出，受害者遭嚴刑拷打喪命後，就由敘利亞空軍情報部門「負責把遺體從軍事醫院運往其他情報機構，最後送到亂葬崗」。

他表示，大馬士革巿的殯葬業務主管部門也會派員運屍，並幫忙將遺體從車上搬下來。

穆斯塔法說：「曾在那些亂葬崗工作的人，有些已自行逃離敘利亞，有些在我們幫助下逃離。他們向我們揭發了這些事。」

他說，還有推土機駕駛被迫多次挖掘墳坑，「把許多遺體硬塞進坑內，再用土覆蓋」。

穆斯塔法擔心，這些亂葬崗的安全性堪慮。他強調，必須妥善保存所有遺體，才能在進行相關調查時保留所有證據。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1131217