敘利亞反抗軍攻軍事基地 揭阿塞德政權暗中販毒

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（中央社大馬士革12日綜合外電報導）敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權8日戲劇性垮台，讓外界得以一窺這個國家在他統治下的陰暗角落，其中包括以工業規模出口違禁毒品芬乃他林（captagon）。

法新社報導，以伊斯蘭主義團體為首的戰士攻占敘利亞國內各個軍事基地，還有芬乃他林這種安非他命類興奮劑的配送中心，這種毒品已經流入中東地區各地的黑市。

沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）領導的敘利亞反抗軍指出，他們發現大量毒品，並矢言銷毀。

沙姆解放組織武裝人員昨天允許法新社記者進入首都大馬士革郊區一處採石場的倉庫，他們查獲大量芬乃他林藥錠就藏在即將出口的電子零件內部。

戴著黑色面罩的戰士沙米（Abu Malek al-Shami）說道：「我們進入並全面清查後，發現這是馬赫．阿塞德（Maher al-Assad）跟他夥伴奇提（Amer Khiti）的工廠。」

馬赫．阿塞德曾擔任軍隊指揮官，也是已經垮台的強人巴夏爾．阿塞德之胞弟，目前據推測正逃亡中，他被控幕後主導利潤豐厚的芬乃他林交易。

敘利亞政治人物奇提於2023年遭英國政府制裁，倫敦當局稱他掌控敘利亞多家企業，安排毒品的製造及走私。

沙姆解放組織日前發動閃電攻勢後，阿塞德政權於8日垮台，但從販售芬乃他林獲得的利益，在敘利亞13年內戰中支撐了阿塞德政府。

芬乃他林使敘利亞變成全球最大的毒品國家。根據法新社2022年調查時引用官方數據所做的估計，芬乃他林成為敘利亞迄今為止最大宗出口產品，超越敘國合法出口品的總合。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1131213