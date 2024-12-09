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敘利亞阿塞德垮台 分析家：以色列無意間推了一把

2024/12/9 10:56（12/9 11:04 更新）
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以色列戰車8日停在戈蘭高地與敘利亞交界處。（美聯社）
以色列戰車8日停在戈蘭高地與敘利亞交界處。（美聯社）
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（中央社耶路撒冷8日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天聲稱，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台，是以色列在該地區行動的直接結果。分析家表示，這項說法僅部分屬實。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）因為加薩的以色列人質命運和貪腐官司，在國內面臨的壓力日益增加。他表示，阿塞德垮台是「我們打擊阿塞德主要支持者伊朗和真主黨（Hezbollah）的直接結果」。

以色列智庫國家安全研究所（Institute for National Security Studies）研究員希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）告訴法新社，雖然以色列確實對敘利亞的事件推了一把，但阿塞德垮台，是意料之外的結果。

他說：「以色列的行動肯定導致了這一點，但我不確定他們是不是有這樣做的策略。」

尼坦雅胡在11月27日、也就是敘利亞反抗軍攻勢開始的當天警告阿塞德，阿塞德支持真主黨，並幫忙轉移武器到黎巴嫩是在「玩火」。

希特里諾維奇說：「但他從不知道喬拉尼打算發動攻擊。」他指的是領導敘利亞攻勢的反抗軍領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）。

「當然，沒人預料到，伊朗和真主黨變這麼弱，對阿塞德保護自己和其政權的能力傷害多大。」

分析家也指出，敘利亞重要的軍事支持者俄羅斯因為烏克蘭戰爭心有旁鶩，也是導致阿塞德垮台的原因之一，而那在尼坦雅胡掌控之外。

梅爾艾密特中心（Meir Amit Center）分析家、前軍事情報官員奧雷格（Aviv Oreg）表示，尼坦雅胡的說法有一定的合理性。

他告訴法新社：「就像骨牌…推倒第1張，第2張跟著倒，一直倒下去。」

奧雷格說，以色列9月底大幅升級對敘利亞和黎巴嫩真主黨的打擊，這是阿塞德垮台的關鍵因素。

「真主黨原本在敘利亞有眾多軍隊，但現在他們都已離開或移防。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131209

#尼坦雅胡
#阿塞德
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