敘利亞阿塞德政權垮台 美：積極防止化學武器被濫用

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（中央社記者石秀娟華盛頓8日專電）長期掌權的敘利亞總統巴夏爾．阿塞德垮台，阿塞德曾在內戰期間使用化學武器，美國白宮國安會官員今天指出，拜登政府近日積極處理阿塞德政權的武器庫存，避免落入不當人士手中。

白宮一名不具名的國安官員今天就敘利亞情勢對媒體簡報指出，美國正與多個中東國家合作，防止阿塞德（Bashar al-Assad）政權的化學武器被不當人士取走。

官員指出，美方對敘利亞武器庫存的狀況有「相當可信的掌握」，正與該地區的多方夥伴一起努力，採取非常謹慎的措施，盡一切可能確保武器不落入任何人的手中，例如氯氣或其他更糟的物質，應被銷毀或妥為安置。

美國新聞網站Axios今天報導，阿塞德政權2013年對平民使用化學武器，造成大量死傷，此舉違反時任總統歐巴馬（Barack Obama）在一年前訂下的「紅線」。該「紅線」當時是美國是否對敘利亞採取軍事行動的關鍵考量。

阿塞德使用化學武器引發國際強烈譴責，歐巴馬最終沒有直接對敘利亞發動空襲，而是與俄羅斯達成協議，目的是為銷毀阿塞德政權的化學武器庫存。然而，美國及其他西方情報官員認為，阿塞德政權違反協議，仍保留部分化學武器。

此外，美國總統拜登（Joe Biden）今天在白宮就敘利亞情勢發表談話指出，他未來幾天將與中東各國領袖對話，並派遣美國資深官員前往該地區討論局勢。

拜登說，美國將與所有敘利亞團體接觸，建立讓敘利亞成為獨立主權國家的過渡方案，敘利亞的未來應由敘利亞人民自行決定，美國會支持、提供協助。（編輯：田瑞華）1131209