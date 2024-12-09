烏克蘭：敘利亞阿塞德倒台 凸顯俄國軟弱

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭外交部今天表示，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的倒台凸顯了俄羅斯的軟弱，以及無力在兩條戰線上作戰。

路透社報導，俄羅斯自2015年起替阿塞德政府撐腰，不僅空襲反對派目標，也在敘國境內2座基地作業。

然而，在烏克蘭至今長達33個月的侵略行動，讓俄羅斯消耗了為數可觀的軍事資源。

烏克蘭外交部聲明指出：「敘利亞事件暴露出總統蒲亭（Vladimir Putin）政權的弱點，一是無力在兩條戰線上作戰，二是為了繼續侵烏而背棄了最親密的盟友。」

俄羅斯稍早表示，敘利亞總統阿塞德在下令和平移交政權後，已卸下總統職務並遠離敘國。

烏克蘭國防部情報總局（HUR）在通訊軟體Telegram發文指出，駐敘利亞的俄軍「已從塔爾圖斯（Tartous）海軍基地撤走軍艦。該基地是阿塞德先前允許俄國使用的，當作保障他安全的報償」。

烏克蘭國防部情報總局未提供上述說法的證據；路透社也無法立即核實消息。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131209