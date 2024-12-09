敘利亞總統阿塞德垮台 俄國同意庇護

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）敘利亞反抗軍發動閃電攻勢攻入首都大馬士革，總統阿塞德垮台，克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭拍板，同意庇護阿塞德，不過並未透露阿塞德更多的行蹤。

路透社報導，儘管西方國家要求阿塞德（Bashar al-Assad）下台，但俄羅斯與伊朗介入敘利亞內戰長達13年，意圖力挺阿塞德的統治，因此他的倒台對於伊朗和俄羅斯是相當大的打擊。

俄羅斯多家新聞通訊社8日引述不具名克里姆林宮（Kremlin）消息人士透露，阿塞德與家人在莫斯科。

培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「若非國家元首不可能拍板這樣的決定，這是他（蒲亭）的決策。」

克里姆林宮說，目前敘利亞「非常不穩定」，而且現在談敘利亞境內的俄軍基地日後該如何處置還言之過早。

培斯科夫說：「我們將與土耳其和其他的區域國家對話，包括敘利亞的事宜。」

他說：「的確，由於動盪不安，當前敘利亞即將面臨非常艱難的時期，再者，當然，維持與這裡所有區域國家對話也是非常要緊的，我們決定這麼做。」

領導反抗軍衝鋒陷陣的伊斯蘭主義團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS），前身是蓋達（al-Qaeda）在敘國的分支，而究竟HTS將如何看待敘利亞境內的俄國軍事設施，包括位於拉塔基亞省（Latakia）的赫梅敏空軍基地（Hmeimim Air Base），還有位於沿海塔爾圖斯（Tartous）的海軍設施，目前不得而知。

培斯科夫指出：「現在談這個問題的時機還不成熟，這些議題將與敘利亞日後的主政者討論。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1131209