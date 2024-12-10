敘利亞國營電視台：巴席爾獲任命為過渡政府領導人
2024/12/10 22:02（12/10 22:18 更新）
影片來源：FRANCE 24 English
（中央社大馬士革10日綜合外電報導）敘利亞國營媒體今天報導，目前掌控首都大馬士革（Damascus）的反抗軍「沙姆解放組織」已任命巴席爾為過渡政府領導人，過渡政府將運作至明年3月1日。
法新社報導，國家電視台的Telegram帳號引述巴席爾（Mohammed al-Bashir）發布的聲明稱，「總指揮部指派我們負責管理過渡政府，至明年3月1日止」，並稱巴席爾為「新任敘利亞總理」。
巴席爾是「救世政府」（Salvation Government）的領導人。沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）從2019年以來一直掌控敘國西北部伊德利布省（Idlib）廣大地區，並在當地成立「救世政府」（Salvation Government）。
今年11月27日，沙姆解放組織聯合其他反抗軍團體一同發動攻勢，奪取政府軍掌控的國內大片領土，並於上週末奪下首都大馬士革。
巴席爾一直被認為是敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）垮台之後，最可能出任過渡政府總理的人選。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1131210
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