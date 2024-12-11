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敘利亞過渡總理巴席爾將任職至明年3月 首度演說籲維持穩定平靜

2024/12/11 09:28（12/11 10:02 更新）
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敘利亞男子8日舉著反對派旗幟，慶祝總統阿塞德24年威權統治結束。（路透社）
敘利亞男子8日舉著反對派旗幟，慶祝總統阿塞德24年威權統治結束。（路透社）
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（中央社大馬士革10日綜合外電報導）擔任敘利亞總統近25年的巴夏爾．阿塞德2天前在閃電攻勢中遭反抗軍推翻下台後，新過渡總理今天首度發表演說表示，現在該是讓敘利亞維持「穩定與平靜」的時候了。

法新社報導，根據聲明，敘利亞反抗軍指派巴席爾（Mohammed Bashir）擔任過渡政府領導人直到明年3月1日。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）敦促所有國家支持敘利亞「具包容性」的政治進程，稱如果符合這類標準，美國最終將承認這個政府。

巴席爾透過卡達半島電視台（Al Jazeera）在獲任命以來的首次訪談中說：「現在該是讓這個國家的人民感受到穩定與平靜的時候了。」

影片來源：AlJazeera Arabic قناة الجزيرة

以伊斯蘭主義團體為首的反抗軍聯盟8日長驅直入攻進大馬士革，終結巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）家族長達50年的殘酷統治，一名高階官員向美國國家廣播公司（NBC）表示，阿塞德目前人在莫斯科。

率領反抗軍的伊斯蘭主義團體領導人喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）宣布將舉行權力轉移會談，矢言向施加酷刑並犯下戰爭罪的前高階官員究責。

喬拉尼今天試圖緩和各界對如何統治敘利亞的疑慮，向英國天空新聞網（Sky News）表示敘利亞飽受戰火蹂躪已「精疲力竭」，不會再陷入戰爭。

他說：「敘利亞將重建…這個國家正在往發展與重建方向邁進。敘利亞正往穩定的方向走。」

「人民因為戰爭而精疲力竭。因此，敘利亞尚未準備好打另一場戰爭，也不會進入另一場戰役。」

他領導的團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）根植於敘利亞的蓋達組織（Al-Qaeda）分支，儘管試圖粉飾自己的形象，仍遭許多西方政府形容為恐怖組織。

布林肯表示，敘利亞的未來政府應該是「可靠、具包容性且與任何宗派無關」。

布林肯臚列美國的優先事項時表示，新政府必須「履行完全尊重少數民族所有權利的明確承諾」，並允許人道援助物資進入。

他又說，美國希望下一任政府能「防止敘利亞被用來當作恐怖主義基地」。

雖然在敘利亞不再掌控任何領土，但伊斯蘭國（Islamic State）聖戰士仍相當活躍。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，伊斯蘭國戰士俘虜了逃到敘利亞廣大沙漠的政府軍，殺害了其中54人。

聯合國敘利亞特使裴凱儒（Geir Pedersen）表示，迫使阿塞德逃亡的團體必須在當地將他們傳達的「友善訊息」付諸行動。

他說：「他們一直在傳達保持團結、包容的訊息。我們不需要看到的是…在我們未來幾天與幾週，這些訊息沒有付諸實行。」

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）警告，將有宗派衝突、極端主義捲土重來的風險。她說：「我們必須避免讓伊拉克、利比亞與阿富汗的可怕場景重演。」

敘利亞的內戰持續了近14年，導致50萬人喪命並迫使國內近半數民眾逃離家園，另造成數以百萬計的人到國外避難。

現在使用真名夏拉（Ahmed al-Sharaa）的喬拉尼矢言：「我們將毫不遲疑地追究涉及對敘利亞人施加酷刑的罪犯、謀殺者以及安全官員和軍官的責任。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1131211

#敘利亞
#喬拉尼
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