本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
清大校務會議通過整併中華大學 估明年交計畫書
首頁 / 國際
敘利亞情勢
新聞專題
敘利亞情勢1/58
首頁 / 國際

阿塞德遭推翻 聯合國警告敘利亞應確保化武安全

2024/12/10 16:33（12/10 16:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
敘利亞反抗軍推翻政府，民眾8日在街頭用手機拍下被毀的總統阿塞德肖像。（路透社）
敘利亞反抗軍推翻政府，民眾8日在街頭用手機拍下被毀的總統阿塞德肖像。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海牙9日綜合外電報導）聯合國監督機構禁止化學武器組織（OPCW）今天表示，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻後，禁止化武組織已警告敘利亞當局，應確保其化武庫安全。

法新社報導，禁止化武組織表示，已聯絡敘利亞，「強調確保（該國）所有化武相關材料和設施的安全極度重要」。

2013年，敘利亞首都大馬士革附近發生化學氣體攻擊，導致1400多人死亡，不久後，敘利亞同意加入禁止化武組織。

敘利亞當局交出其申報的庫存進行銷毀，但禁止化武組織一直擔心敘利亞政府申報不全，還留有更多武器。

禁止化武組織表示：「迄今為止…敘利亞對其化武計畫的申報，仍不能視為正確完整。」

此外，禁止化武組織還說：「人們仍然關切敘利亞最初申報的完備性，以及大量下落不明的化武如何處置。」

禁止化武組織表示，準備與敘利亞當局和其他國際夥伴合作，解決這些問題。

目前控制敘利亞的伊斯蘭主義反抗軍沙姆解放組織（HTS）承諾，「準備在關乎監控武器和敏感領域的各個方面，與國際社會合作」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳正健）1131210

#聯合國
#阿塞德
#敘利亞
延伸閱讀
敘利亞阿塞德政權垮台 分析：西方經濟制裁、石油命脈被斷成致命傷敘利亞阿塞德政權垮台 多處軍事陣地遭以色列空襲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
醫院數十具遺體疑遭酷刑 敘反抗軍：阿塞德政府應負責
27
更多編輯台推薦新聞：