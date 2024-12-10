歐洲多國凍結敘利亞人庇護程序 奧地利計畫展開遣返

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（中央社柏林9日綜合外電報導）敘利亞總統巴夏爾．阿塞德昨天遭推翻後，奧地利計畫很快將展開敘利亞難民驅逐行動，英國、德國、法國、義大利等歐洲多國則表示，將暫停所有敘利亞人的待決庇護申請程序。

法新社報導，遭到戰火肆虐的敘利亞情勢瞬息萬變，德國在內多國政府都表示將會持續觀察，奧地利則示意將很快展開敘利亞難民驅逐行動。

在移民成為歐洲的重要敏感問題之際，其他歐洲國家的極右翼政治人物也提出類似要求，包括擁有全歐最大敘利亞裔社群的德國在內。

反移民的德國另類選擇黨（AfD）主席魏德爾（Alice Weidel）對敘利亞人昨天展開大規模集會歡欣鼓舞慶祝巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台一事嗤之以鼻。

她在X平台上發文說：「在德國境內慶祝『敘利亞獲得自由』的每一個人顯然不再有逃離家園的理由。」

德國外交部發言人指出，「很遺憾，阿塞德政權已然終結的事實無法保證未來出現和平演變」。

德國接納近100萬敘利亞難民，這些人大部分於2015年、2016年期間在前總理梅克爾（Angela Merkel）治下入境。

德國內政部聯邦移民與難民局（Federal Office for Migration and Refugees）現在實施新作法，進行中的庇護程序「於情勢更明朗之前」暫時不予作出裁定。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，移民回國的「確切可能性難以逆料，在如此動盪不定情況之下妄加臆測，作法不專業」。

國際特赦組織（Amnesty International）抨擊德國凍結庇護程序裁定的作法，強調目前無法完全了解敘利亞人權處境。

聯合國難民機構首長也示警，在難民回國這個議題上應該「有耐心並且保持警覺」。

奧地利境內接納約10萬敘利亞人，保守派總理內哈默（Karl Nehammer）指示內政部，「進行中的所有敘利亞人庇護申請暫停處理，已經核准的所有庇護案件則進行檢討」。

奧地利內政部長卡納（Gerhard Karner）表示，已經指示內政部「針對有序地遣返和驅逐回敘利亞的計畫進行準備」。

法國內政部也表示，敘利亞人的庇護申請案將予擱置。荷蘭、瑞士、丹麥、瑞典、挪威也都宣布類似作法。據報導，克羅埃西亞也已跟進。

英國內政部表示，「我們評估當前情勢」的同時也採取相同作法。

義大利政府昨晚於內閣會議後同樣宣布暫停有關的庇護申請，「與歐洲夥伴們作法一致」。

希臘政府發言人則表示，期盼阿塞德垮台終將「讓敘利亞難民得以安全回家」，但該名發言人沒有宣布具體作法。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1131210