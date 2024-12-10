阿塞德垮台後 以色列據報空襲敘利亞逾300次

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（中央社大馬士革10日綜合外電報導）戰爭監控團體敘利亞人權瞭望台組織今天表示，自敘利亞總統阿塞德垮台後，以色列已對敘利亞發動逾300次空襲，這些襲擊「已摧毀該國最重要軍事據點」。

法新社報導，阿塞德（Bashar al-Assad）在伊斯蘭主義反抗軍沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）攻入首都大馬士革（Damascus）後逃離敘利亞，阿塞德家族長達50年的殘暴統治告終。

領導這次推翻阿塞德行動的沙姆解放組織領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）已就權力移交展開談判，誓言追究那些應對酷刑和戰爭罪負責的前政府高官。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，自阿塞德被推翻後，該組織已記錄到超過300次的以色列空襲。

該組織指出，以色列空襲已「摧毀敘利亞最重要的軍事據點」，襲擊目標包括武器庫、阿塞德政府海軍船隻及一個研究中心。西方國家懷疑這座研究中心與生產化學武器有關。

以色列襲擊了敘利亞港市拉塔基亞（Latakia）附近一個防空設施，摧毀敘利亞海軍船艦和軍事倉庫，並在大馬士革及周邊地區發動空襲，鎖定軍事設施、研究中心和電子作戰管理機構。

由於敘利亞目前局勢動盪，法新社記者在大馬士革無法取得敘利亞方對以色列空襲的評論。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1131210