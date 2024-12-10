敘利亞反抗軍領袖會晤總理 商議政權移交事宜

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（中央社大馬士革9日綜合外電報導）敘利亞反抗軍昨天推翻總統阿塞德政權後，反抗軍「沙姆解放組織」今天指出，領袖喬拉尼會見了即將卸任的敘國總理賈拉里，兩人商討「政權移交」事宜。

沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）透過社群平台Telegram發布聲明表示，喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）會晤賈拉里（Mohammed al-Jalali），雙方「協調政權移交，保證為敘利亞人民提供服務」。

一段影片顯示，「救世政府」」（Salvation Government）的領導人巴席爾（Mohammed Bashir）也參與了這場會議。

沙姆解放組織從2019年以來一直掌控敘國西北部伊德利布省（Idlib）廣大地區，並在當地成立「救世政府」。

直到今年11月27日，沙姆解放組織聯合其他反抗軍團體一同發動攻勢，奪取政府軍掌控的國內大片領土，並於昨天奪下首都大馬士革。

巴席爾一直被認為是阿塞德（Bashar al-Assad）垮台後的過渡政府中，最有可能出任總理的人選。（譯者：陳彥鈞）1131210