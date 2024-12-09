留學倫敦曾被期許更開放 阿塞德殘酷內戰13年垮台

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（中央社杜拜9日綜合外電報導）前敘利亞領導人阿塞德擔任總統長達近25年，逾半時間都在打一場血腥內戰，然而，儘管訴諸鎮壓手段並在俄國和伊朗支持下維持政權，最終他仍在反抗軍短短11天攻勢下垮台出逃。

法新社報導，在2000年，年僅34歲的阿塞德（Bashar al-Assad）成為敘利亞總統時，人們還抱持國家變得更開放的希望。當時他的父親哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）已統治敘國30年。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，身為次子的阿塞德原本在倫敦讀眼科，直到原本預定繼承父親衣缽的兄長1994年死於車禍。阿塞德自此廣受全國矚目，他改唸軍事學，之後在敘利亞軍隊官拜上校。

在2011年，敘利亞民眾跟隨阿拉伯之春浪潮舉行示威抗議，阿塞德政府毫不留情進行鎮壓，導致內戰爆發。

內戰期間，阿塞德的政府軍以實行殘酷戰術聞名。2013年，聯合國武器調查員傳回在敘利亞使用神經性毒氣的「壓倒性明確」證據。

時任聯合國秘書長潘基文稱報告所記錄，8月21日在大馬士革郊區發生的襲擊是「21世紀最嚴重的大規模毀滅性武器」事件。

在敘利亞，2020年的休戰帶來一段相對平靜的時期，也讓已被除名多年的敘國重返阿拉伯聯盟（Arab League）。

然而，阿塞德政府忽視要求政治解決方案的呼聲，也不願向反對派做出絲毫妥協，儘管其政權全靠俄羅斯、伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等盟友維繫。

內戰如今已成阿塞德血腥遺產的基石，這場衝突造成數十萬人喪命，聯合國今年稍早還指出，敘利亞國內有700多萬人流離失所，海外難民則逾600萬人。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1131209