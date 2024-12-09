敘利亞北部仍爆衝突 庫德族控制區26人喪生

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（中央社貝魯特8日綜合外電報導）土耳其支持的敘利亞武裝分子日前拿下庫德人控制的飛地後，對北部曼比季（Manbij）地區發動攻勢，造成至少26名戰鬥人員死亡。

法新社報導，親土耳其的敘國武裝分子上週奪回庫德人控制的泰勒里法特（Tal Rifaat）飛地；伊斯蘭主義者領導的反抗軍則是幾天之前猛攻政府控制的幾個區域，拿下數座關鍵城市，最後於今天抵達首都大馬士革（Damascus）。

戰事監控團體敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，親土耳其派系先與「曼比季軍事委員會」（Manbij Military Council）發生暴力衝突，接著拿下阿勒坡（Aleppo）東部鄉間曼比季市的大片地區。

曼比季軍事委員會隸屬於庫德族領導的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）。庫德族政府控制敘國東北大片土地，敘利亞民主力量實際上等於是他們的軍隊。

在敘國境內有消息來源網絡的敘利亞人權瞭望台組織表示，暴力衝突導致9名親土耳其武裝分子和至少17名曼比季軍事委員會戰鬥人員喪生。

有美國撐腰的敘利亞民主力量同樣通報「發生激烈衝突」，稱曼比季和巴布（Al-Bab）的軍事委員會正在打擊土耳其支持的武裝分子。

土耳其力挺的幾個派系在通訊軟體Telegram發布聲明表示，他們「經過激烈的戰鬥，已控制了阿勒坡東部鄉間的曼比季」。

他們上傳了戰鬥人員宣布拿下曼比季控制權的影片，且據說影片是在當地拍攝。

法新社無法獨立核實影片真偽。

今天稍早，「敘利亞民主力量」指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）盛讚總統阿塞德（Bashar al-Assad）「獨裁政權」垮台為「歷史性」一刻。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131209