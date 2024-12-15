布林肯稱美方與敘利亞反抗軍聯繫 可能重審對敘制裁

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（中央社大馬士革14日綜合外電報導）儘管美國之前將近日在敘利亞取得勝利的反抗軍「沙姆解放組織」列為恐怖組織，美國國務卿布林肯今天表示，華府已與該組織進行接觸。

法新社報導，布林肯在約旦與中東、土耳其和西方外交官討論敘利亞局勢後告訴記者，「我們已與沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）及其他各方聯絡」，但他並未具體說明所謂「直接聯繫」是如何進行。

布林肯本次出訪中東聚焦敘利亞情勢，他表示在約旦阿卡巴（Aqaba）舉行的會談上，各方同意敘利亞必須建立一個具備「包容性與代表性」的政府。

沙姆解放組織由於與蓋達組織（Al-Qaeda）有淵源，許多西方國家將其視為恐怖組織。

但沙姆解放組織試圖緩和自身言論，其過渡政府也堅稱，所有敘利亞人的權利及法治都會受到保護。

布林肯說：「我們讚賞近日聽到的一些正面發言，但重要的是行動，而且是持續行動。」

他補充道，如果敘利亞的過渡時期持續有所進展，美方將重新審視對敘國實施的多項制裁及其他措施。（譯者：洪培英）1131215